Inwoners Noord-Brabant doneerden al meer dan 100.000 euro aan cultuur

Brabantse donateurs lijken kunst- en cultuur initiatieven hartelijk te willen steunen. In totaal werd er vanuit de provincie Noord-Brabant al meer dan 100.000 euro gedoneerd aan campagnes op voordekunst tussen maart en juni, de tijden dat de lockdown van kracht was. Het is daarmee de derde provincie met de meeste donaties. ‘’We merken dat de donateur meer eigenaarschap neemt en realiseert dat als zij willen genieten van kunst en cultuur zij dit mede mogelijk moeten maken’’ aldus Kristel Casander, nieuwe directeur van voordekunst.



Makers en instellingen kregen daarnaast de optie om een actiecampagne te starten in verband met gemiste inkomsten door de coronacrisis. In ruil voor een donatie bieden instellingen en makers speciale tegenprestaties aan. Donateurs kunnen hun donatie zoals bij een normale crowdfundingcampagne niet terugvragen en de kunstenaars en instellingen hoeven geen doelbedrag te halen.



Zo startte Theater de Boemel uit Tilburg een actiecampagne en haalde daarmee meer dan 20.000 euro op dankzij 145 donateurs. ‘’Geweldige zaak met geweldige uitbaters! Zal een groot verlies zijn voor Tilburg als het verdwijnt!’’ is één van de motivaties die terug is te lezen op de projectpagina.



‘’Op deze manier hoopten we de sector snel en eenvoudig een manier te bieden om geld op te halen bij hun achterban en ieder die wil dat zijn favoriete theater, festival of museum blijft bestaan’’ aldus Kristel Casander, nieuwe directeur van voordekunst.



In totaal werd er in het eerste half jaar van 2020 meer dan 2 miljoen euro opgehaald voor creatieve projecten op voordekunst. Juni was de beste maand ooit bij voordekunst, er werd meer dan een half miljoen opgehaald voor creatieve projecten door bijna 10.000 donateurs. ‘’Een record aantal donateurs laten zien dat de donateur kunst- en cultuurprojecten belangrijk vinden en dat er draagvlak is voor dit soort initiatieven. Je ziet dat de donateur meer eigenaarschap neemt om kunst en cultuur mede mogelijk te maken. We hopen dat deze trend zich doorzet’’.