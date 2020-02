Trojan Wars ten aanval, op naar de première

De voorbereidingen voor dé theaterbelevenis van HNTjong en Het Nationale Theater zijn op volle toeren. Het decor draait, de titelsong is gelanceerd, 250 kostuums en 30 pruiken zijn bijna af, HNTeducatie werkt aan ‘Deel 0’ op middelbare scholen en het menu van Amaro Creative Industries is bepaald. Zaterdag 14 maart 2020 gaat deze groots opgezette voorstelling in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Trojan Wars is een moderne versie van een eeuwenoude oorlog. Een groots opgezette voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, extase en avontuur. Een topcast aangevuld met een groot ensemble jonge acteurs spelen meer dan 100 personages. Van de beroemde helden en heldinnen uit het klassieke Griekenland tot machteloze goden en verloren kindsoldaten. In deze razende oorlogsmachine spoelen de emoties als een golf over je heen en heb je een haast filmische ervaring in een draaiend toneelbeeld. Een avond bingewatchen met de vibes en food van een festival voor iedereen van 14 tot 114 jaar.



De Illias van Homerus naar nú



Trojan Wars is geïnspireerd op het oudste oorlogsverhaal uit de geschiedenis: De Ilias van Homerus, over de tien jaar durende oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Het Nationale Theater maakt van deze moeder aller oorlogen een nieuwe, rauwe versie, waarin bekende vrouwelijke personages een stem en een eigen verhaal krijgen.



Toneelschrijver Peer Wittenbols maakt van de epische verhalen uit De Ilias van Homerus een theaterspektakel van nú, over vriendschap, verraad, wraak en liefde. Regisseur Noël Fischer laat zich inspireren door de stijl van Lord of the Rings en zegt daarover: “De Griekse verhalen zijn zo modern omdat ze gaan over grote primaire menselijke emoties: drift en verlangen. En over het unieke fenomeen dat de mensen van de dieren scheidt: oorlog.”



Drie afleveringen bingewatchen



Trojan Wars bestaat uit drie afleveringen. In aflevering één ziet het publiek hoe een groot feest tussen de Grieken en Trojanen uit de hand loopt. Een flirt tussen de Griekse Helena en de Trojaan Paris begint onschuldig, maar ontpopt zich snel tot een vies politiek spel. In aflevering twee is de oorlog verklaard en varen de Grieken naar Troje om Helena terug te halen. Aflevering drie vindt plaats in de onderwereld, waar het verhaal van de verliezers verdwijnt. Voor aanvang en tussen de afleveringen door zijn er acts, muziek en eten van Amaro Creative Industries. Het theater is één groot festivalterrein.



Titelsong Lars and the magic mountain



Bij deze vijf uur durende marathonvoorstelling die je als een serie van drie afleveringen bingewatched, hoort een titelsong. Frontman van de band Lars and the magic mountain, Lars Kroon, (Go Back To The Zoo - Huisband De Wereld Draait Door, St Tropez) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw nummer waarbij de tekst van schrijver Peer Wittenbols de inspiratiebron was. Grote trommels, donder, bliksem en dramatische vioolpartijen: alles komt voorbij in het drie minuten durende nummer ‘Prayer (Come On)’.



Lars Kroon: ‘Een nummer schrijven dat aansluit bij de thematiek van de beroemdste oorlog uit de geschiedenis was echt een grote uitdaging. Ik heb ervoor gekozen om een nummer te maken dat aansluit bij het gevoel van strijd en liefde, in de vorm van een soort gebed; een wanhopige aanklacht met donderende drums, een epische climax en zalvende woorden in het slotstuk. Bovenal wilde ik eigenlijk vooral een hoopvol nummer maken.’



Groots educatieproject



Nooit eerder ging de artistieke ontwikkeling van een voorstelling en een educatieproject vanaf het prilste begin samen zoals bij Trojan Wars. Deze keuze zorgt voor een totaalervaring waarbij leerlingen niet alleen in de zaal van het theater, maar ook in de foyers en in het klaslokaal ondergedompeld worden in de grote thema’s van Trojan Wars. Deze intensieve samenwerking resulteert in ruim 5000 leerlingen die hun eigen waarden onder de loep nemen. Waar kies je voor: vrijheid of liefde? Vechten of vluchten? Het begint met vakoverstijgende lesbrieven waarmee scholen van tevoren aan de slag gaan, gaat verder tijdens het speciaal voor hen geschreven en in de klas gespeelde ‘Deel 0’ en culmineert in de festival experience op de avond van de voorstelling waarin per speelstad 25 leerlingen actief meedoen. Een kernteam van 10 theaterdocenten en 40 stagiaires van de mbo-artiestenopleidingen van het Nova College en DAPA reizen door het land om ‘Deel 0’ in klaslokalen te spelen.



Speeldata & Credits



Trojan Wars gaat zaterdag 14 maart in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daarna volgt een tournee langs theaters in Nederland.



Regie Noël Fischer tekst Peer Wittenbols acteurs Bram Suijker, Emmanuel Ohene Boafo, Eva Zwart, Merel Pauw, Romana Vrede, Tessa Jonge Poerink, Vanja Rukavina, Yamill Jones, Yela de Koning



Ensemble Emilio Pramatarov, Gary 'Duimalot' Gravenbeek (choreografie), Jasmijn Hooijmaaijers, Jeffrey 'Creepashu' Loewenicht (choreografie), Marlotte Frowijn, Messalina Mahabier, Mitchell Folst, Shanaya Dap, Skeyenno Talany (choreografie), Vera de Vries



Artistiek team Carly Everaert (kostuumontwerp), Roos Veenkamp & Thomas Rupert (toneelbeeld), William Bakker (sounddesign), Uri Rapaport (lichtontwerp), Marjolein Polman (regie assistent), Dimphna van Kempen & Abdel Daoudi (regie ensemble), Martine Manten (dramaturgie)