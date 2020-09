Fischer’s Auction viert eerste lustrum met tiende veiling

Een veiling waar de hoogste bieder het kunstwerk koopt, maar het op-een-na-hoogste bod betaalt. In Ede wordt het voor de tiende keer toegepast, als enige in de wereld. Het topstuk is een schilderij van Piet Mondriaan, waarop men kan bieden vanaf € 60.000. “Mensen hebben nog vaak vragen over hoe het systeem werkt”, zegt oprichter Kas Buunk (27). “Maar als ze eenmaal de smaak te pakken hebben, vinden ze het intrigerend en sympathiek. Je krijgt het immers vaak voor veel minder dan je eigen bod.”



Vickrey-veiling



In de gebruikelijke opbodveiling overbieden geïnteresseerden elkaar totdat er één bieder overblijft die zijn bod betaalt. In de vrij onbekende Vickrey-veiling, vernoemd naar nobelprijswinnaar William Vickrey, biedt men eenmalig schriftelijk bij een onafhankelijke derde: de notaris. De bieder met het hoogste bod wint, maar betaalt het op-een-na-hoogste bod. “Qua prijs zou het niet veel verschil moeten maken met de gewone opbodveiling”, zegt Buunk. “Het essentiële verschil zit hem in de psychologie. De opbodvariant heeft een theatraal en indiscreet karakter; speelt in op de vluchtige hebberigheid. Bij Vickrey biedt men in rust en beslotenheid. Alle biedingen zijn geheim voor mij en mijn medewerkers. Pas na de veiling geeft de notaris door wie de hoogste en op-een-na-hoogste bieders zijn. En ik hoor alleen de hoogte van het op-een-na-hoogste bod.”



Vijf jaar geleden



Aan de eerste Fischer’s Auction ging een symposium vooraf. Onder andere oud-veilingmeester en voormalig D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold gaf zijn visie: “Ik hou van het theater dat bij de Engelse veiling hoort. De spanning in de zaal, het gevoel van het momentum, waarbij je meegesleept kunt worden door je hebberigheid.” Buunk: “Dat zijn dus precies die elementen die veilingkoorts teweegbrengen en die de kunsthandelaar bij zijn klanten niet zou moeten uitbuiten.”



Ruilrecht



Fischer’s Auction biedt een uniek ruilrecht in de kunstcollectie van Simonis & Buunk en levenslange echtheidsgarantie van registertaxateur Frank Buunk en Kas Buunk. De op-een-na-hoogste wordt beloond met 5% van zijn bod als tegoedbon.