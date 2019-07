Programma Arts & Culture Pride 2019 voller en diverser dan ooit

Meer dan zeventig locaties | alle stadsdelen doen mee, ook regio | opening op 26 juli



Arts & Culture Pride, het culturele programma van Pride Amsterdam, is dit jaar met meer dan zeventig locaties en kunstenaarsinitiatieven voller en diverser dan ooit. Het draagvlak voor de Arts & Culture Pride onder bekende, gevestigde locaties groeit. Met dit jaar nieuwe deelnemers zoals Rijksmuseum, Nieuwe Kerk, ITA/Stadsschouwburg, De Hallen, Lil’Amsterdam Passage / CS Amsterdam, OSCAM en Muiderslot.



Voor het eerst zijn deze editie ook alle stadsdelen vertegenwoordigd: Noord, Nieuw-West, West, Centrum, Oost, Zuidoost en Zuid. Nieuw zijn locaties in de regio, in Muiden en Zandvoort. Een groot aantal (film-) theaters doet mee en religieuze locaties programmeren activiteiten, zoals de Oranjekerk en de Uilenburger Synagoge. Speciaal voor Pride Amsterdam haalt ITA twee weken lang voorstellingen naar Amsterdam, Small Town Boy van Toneelgroep Oostpool en de Broadwaymusical Fun Home van OpusOne. Met op 30/31 juli en 1/2 augustus, na afloop van de voorstellingen, spannende gesprekken met makers, acteurs en het publiek onder leiding van oud-Pride Amsterdam Ambassadeur Valentijn de Hingh.



Een enorme hoeveelheid grote en kleinere initiatieven van kunstenaars hebben een plek gevonden in het programma, zoals: ‘All American Girls’ in OSCAM, ‘Body in Love’ in OBA Oosterdok, Pink Tours en Crash Courses over de veranderende positie van LBTI vrouwen in Atria, ‘Amsterdam Queens’, een fototentoonstelling over 10 jaar Hartjesdagen door Pim van der Zwaan in Java-Blend. Fetish fotograaf Taco D. Smit in het Ramses Shaffy Huis en de overvolle culturele hang-out Shakespeare Club met queer spaces in Amsterdam Museum, met Bianca Del Rio twee avonden in Theater Amsterdam.



Er zijn verder Rainbow Concerten in de Nieuwe Kerk, waar organist Bernard Winsemius muziek zal spelen van belangrijke (gay) componisten zoals Corelli, Händel, Lully, Saint-Saëns, Ravel, Barber en Bernstein. Het Rijksmuseum vertelt in een rondleiding - aan de hand van kunstwerken - over de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland: een wandeling door de eeuwen, van Sodom en Gomorra tot de roze driehoek. In Artis staat homoseksueel gedrag in het dierenrijk centraal. De Melkweg Expo & Holland festival presenteren: Eyes on Robert. Hierin hebben hedendaagse fotografen zich samen laten inspireren door Mapplethorpe en speciaal voor de expo nieuw werk maken. Van een workshop Queer Tango tot het fotowerk van de Amerikaanse fotograaf Remsen Wolff. Nog eens 15 kunstenaarsinitiatieven op 15 locaties in de stad worden georganiseerd onder de titel Queer Art Currents. Arts & Culture Pride is een volwaardig cultuurprogramma van Pride Amsterdam onder leiding van de Kunst & Cultuurcommissie. Het volledige programma is te vinden via https://pride.amsterdam/events. De Arts & Culture Pride 2019 vindt plaats tijdens het negen dagen durende festival Pride Amsterdam van zaterdag 27 juli tot en met zondag 4 augustus. Op vrijdagavond 26 juli wordt Arts & Culture Pride in ITA aan het Leidseplein, feestelijk geopend.



Podium voor culturele sector

“De Arts & Culture Pride is er om die creativiteit, inclusie en participatie in het culturele veld van Amsterdam te stimuleren”, zegt KCC-voorzitter Martijn van Schieveen. Daarvoor organiseren we elk jaar een veelkleurig kunst- en cultuurprogramma. Samen vrijheid en diversiteit vieren tijdens Pride Amsterdam kan op veel manieren, zeker ook in de kunsten. Het programma brengt diversiteit in het festival en creëert een podium voor de LHBT- community in de culturele sector. Een vol programma met mooie culturele evenementen die je wilt meemaken. Wij doen dat samen met een groot aantal culturele instellingen, locaties en kunstenaars, verspreidt over de hele stad.”



Bestuurslid Siep de Haan van Andreas Cultuurfonds: “Kunst en cultuur zijn al vanaf de beginjaren een belangrijk en onmisbaar onderdeel van Pride Amsterdam. Juist kunst maakt de emancipatie meer zichtbaar, zonder zichtbaarheid is emancipatie mislukt.” Internationaal Theater Amsterdam is gastheer van de opening van het culturele programma. “ITA heeft diversiteit hoog in het vaandel staan, maar dat is makkelijk als internationale kunstinstelling. We realiseren ons dat de strijd voor diversiteit en gelijke rechten in het verleden zwaar was en op heel veel plekken nu nog is. We leveren daar heel graag een bijdrage aan”, aldus Pieter Haasnoot - Hoofd afdeling communicatie en media.



Over Pride Amsterdam

Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Stichting Amsterdam Gay Pride wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Hoogtepunt is de beroemde Botenparade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel. Meer informatie en programma op: https://pride.amsterdam/



Leden van de Kunst en Cultuur Commissie

Martijn van Schieveen (De Nieuwe Kerk & Hermitage Amsterdam, pr & communicatie, digitaal strateeg), Björn Stenvers (ICOM, executive director), Annemarie den Dekker (Rijksmuseum Muiderslot, directeur), Gijs Schunselaar (Museum Van Loon,directeur), Ilias Zian (OBA, programmering tentoonstellingen), Marc Pil (Jakop Ahlbom Company,zakelijk directeur), Emma Waslander (Museumnacht Amsterdam,freelance programmamaker),Sebas van der Sangen (Senior Conmunications Advisor / Editor-in-Chief Gemeente Amsterdam), Anita Beek (office manager stichting AGP),Suzanne Fusano (stagiair bij stichting AGP) en Siep de Haan (initiatiefnemer van de Amsterdam Pride en bestuurslid van stichting Andreas Cultuur Fonds).