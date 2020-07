Aantal bierbrouwerijen stijgt

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is opnieuw gestegen. Dit jaar kwamen er tot nu toe netto 13 brouwerijen bij. Opmerkelijke statistieken in deze tijd van corona. Volgens Bierista.nl is het hoogtepunt van de bierrevolutie bereikt. Vanaf nu zal het aantal bierbrouwerijen dalen, zo voorziet Alain Schepers van de biercommunity van bierexperts.



Momenteel telt ons land 782 bierbrouwerijen volgens de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Er kwamen dit jaar 27 nieuwe brouwerijen bij en 14 sloten de deuren. “Dat lijkt opmerkelijk. Toch is de stijging te verklaren. De toename is vooral te danken aan huurbrouwers. Dit zijn brouwers die brouwcapaciteit huren en niet hoeven te investeren in apparatuur en personeel. De risico’s voor een huurbrouwer zijn stukken lager dan voor brouwers die wel investeren in een eigen locatie met een brouwketel”, aldus Schepers.



De coronacrisis heeft veel brouwerijen in problemen gebracht. “Dat geldt zeker voor brouwerijen die voor hun omzet grotendeels afhankelijk zijn van de horeca. Sommige brouwerijen verloren tot wel 90% van hun omzet. Door de overheidsmaatregelen kunnen ze even vooruit. De schade lijkt daardoor mee te vallen. De vrees is echter dat een aantal brouwerijen wel gaat omvallen. Een tweede golf zou desastreuze gevolgen hebben.”



Bier blijft populair



Een daling van het aantal brouwerijen verandert volgens Schepers niets aan de populariteit van bier. “Bier blijft onverminderd populair. Er valt zoveel te ontdekken in de Nederlandse bierwereld. Een steeds grotere groep gaat op ontdekkingstocht in bierland. Wij merken dat bijvoorbeeld aan het aantal inschrijvingen voor de Bierista Bieropleiding, waarmee we bierliefhebbers de weg wijzen in de kleurrijke bierwereld.”



Verscheidenheid



De sluiting van de horeca, het afblazen van evenementen en festivals heeft geleid tot een lagere bierconsumptie. De afgelopen maanden is er ruim 30% minder bier gedronken. De thuisconsumptie is juist gestegen. “Thuis kiezen de mensen voor meer speciale bieren. Juist in lastige tijden willen we onszelf eens extra te verwennen. Dat zien we duidelijk terug in onze community, waar veel meer bijzondere en ook duurdere bieren worden gedronken."



Einde revolutie



Het einde van de bierrevolutie is geen verrassing. De explosieve groei stagneerde al de laatste jaren. "Natuurlijk hield niemand rekening met dit corona-scenario. Ik hoop vurig dat er geen tweede golf komt, dat de maatregelen snel versoepeld kunnen worden en dat we met z’n allen vaak de horeca opzoeken. Dat kan de pijn verzachten en hopelijk faillissementen voorkomen”, aldus Alain Schepers van Bierista.nl.