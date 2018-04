Oproep aan vooravond van handelsbezoek China:



“Premier Rutte: open ook de celdeuren van Tibetaanse gevangen”



Premier Rutte moet naast het openen van economische deuren ook de celdeuren openen van Tibetaanse politieke gevangenen tijdens de handelsmissie naar China. Die oproep doet Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet. De oproep kan worden gesteund via een petitie aan premier Rutte op www.denkaantibet.nl.



Komende week brengt premier Rutte een werkbezoek aan China, samen met minister Kaag van Buitenlandse Handel en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De hoop is om deuren te openen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar International Campaign for Tibet roept in een petitie op om ook te denken aan de celdeuren van Tibetaanse politieke gevangenen.



Eerder dit jaar kaartte de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, de mensenrechtensituatie in Tibet aan bij de Chinese autoriteiten. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek aan China met Koning Willem-Alexander, na intensieve lobby-acties van International Campaign for Tibet. Al meer dan 10.000 mensen tekenden een petitie om China niet als normale handelspartner te zien.



Tsering Jampa, directeur van International Campaign for Tibet, roept samen met 30.000 leden en sympathisanten de Nederlandse regering op om consequent beleid te voeren wanneer het gaat om onderwerpen als mensenrechten: “China is geen normale partner. Terwijl Nederland onderhandelt over miljarden aan Chinese orders, gaan dagelijks zes miljoen Tibetanen gebukt onder de Chinese repressie en kwijnen honderden Tibetaanse politieke gevangenen in Chinese cellen weg, omdat ze hun eigen Tibetaanse taal willen spreken in plaats van gedwongen Chinees. In de onderhandelingen moet premier Rutte ook de vrijlating van deze onschuldige Tibetanen aan de orde stellen bij de Chinese president Xi Jinping.



De repressie in Tibet is de afgelopen jaren stevig opgevoerd. China houdt Tibet hermetisch afgesloten van de buitenwereld en is totale controle gaan voeren over de gehele samenleving. Het aantal Tibetaanse politieke gevangenen is opgelopen tot meer dan 600. Volgens een jaarlijks rapport van Freedom House in 2017 is Tibet, na Syrië, het minst vrije land ter wereld. Onder Xi’s bewind zijn vooraanstaande mensenrechtenactivisten in hechtenis overleden: de Tibetaanse boeddhistische leider Tenzin Delek Rinpoche en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo zijn recente voorbeelden.