Het Gehandicapte Kind kiest nieuwe kinderambassadeurs

Pauline, Joël, Hüseyin en Leona zetten zich komende jaren in tegen eenzaamheid



Nooit meer kinderen met een handicap die eenzaam zijn: dat is waar Pauline (10), Joël (9), Hüseyin (12) en Leona (12) zich de komende jaren voor gaan inzetten. Zij zijn zaterdag 28 november gekozen als de nieuwe kinderambassadeurs van Stichting het Gehandicapte Kind. Dat gebeurde in een spannende finale in het Gooiland Theater in Hilversum, onder leiding van presentatrice Lucille Werner.



In onze samenleving worden kinderen met een handicap vaak buitengesloten. De acht kandidaten vertelden uit eigen ervaring wat dit betekent: ze kunnen niet meedoen in de speeltuin, kunnen niet terecht bij reguliere sportclubs, gaan vaak naar aparte scholen, kunnen een zwembad of winkel niet in. En ze vertelden wat hier volgens hen aan moet gebeuren. Met deze ‘CAPTalk’ moesten zij de jury, bestaande uit influencer Dylan Haegens, presentatrice Ingrid Jansen en directeur Henk-Willem Laan, overtuigen waarom zij de beste kinderambassadeur zijn.



De jury had eigenlijk drie kinderambassadeurs willen kiezen maar was zo onder de indruk van de kandidaten dat ze uiteindelijk vier kinderen verkoos. Juryvoorzitter Henk-Willem Laan: “Er moet nog zo veel gebeuren voordat kinderen met een handicap volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. En wie kan dat beter vertellen dan deze vier kanjers. Zij zullen komende jaren opkomen voor de belangen van al hun leeftijdgenoten met een beperking. We zullen nog veel van hen gaan horen!”



De middag werd gepresenteerd door Lucille Werner. Zanger Douwe Bob, tevens ambassadeur van het Gehandicapte Kind, gaf een optreden. Ook was er act van goochelaar Steven Kazan en DJ Luc Sarneel van 3FM verzorgde de muzikale omlijsting.



De theaterfinale was eigenlijk gepland op 28 maart van dit jaar, maar moest vanwege corona tweemaal worden uitgesteld. Het 30 personen tellende publiek bestond vooral uit familieleden van de kandidaten, de overige 140 gasten volgden de show via een live stream. De opname is binnenkort ook terug te kijken via www.nsgk.nl/kinderambassadeurs.



Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Veel van deze kinderen zijn eenzaam. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren en sporten samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.