Juridische stappen na aanleiding van artikel Follow the Money

De directie van Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) heeft juridische stappen gezet tegen de bron van het artikel van Follow The Money. Edwin Kock, oprichter van Stichting MVI, vertelt: “Het verhaal van Follow the Money is gebaseerd op leugens en laster en poogt daarmee onze stichting onderuit te halen. Ik betreur de gang van zaken en heb daarom samen met directeur Mettie Bakker besloten dit artikel toe te voegen als bewijslast in de lopende aangifte tegen deze persoon. We zijn in afwachting van het onderzoek en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet”.



Het artikel van Follow the Money, dat zaterdagochtend 14 november 2020 verscheen en groot werd opgepakt door onder andere regionale media, is een eenzijdige vertaling van de waarheid volgens Stichting MVI. Kock stelt dat er meerdere pogingen zijn gedaan om met FTM om tafel te komen om de bewijzen tegen de beweringen te overleggen, maar tot een afspraak met de betreffende journalist is het nooit gekomen. De regionale media nam het stuk van FTM zonder wederhoor over. Meerdere media hebben het artikel in de loop van de dag aangepast of verwijderd.



Sinds 2014 zet Stichting Mobiliteit voor Iedereen zich in om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken door zorgvervoer te faciliteren voor onder andere zorginstellingen en dagbestedingen. Inmiddels rijden er 145 bussen door heel Nederland waarmee vele duizenden zorgbehoevenden dagelijks uit de eenzaamheid worden gehaald.