Trucks & Trailers NL wil uitzondering voor beperking € 3000,- cashgeld

Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland (T&TN) pleit bij de overheid voor een uitzondering voor haar leden, betreft een wetsvoorstel die een beperking legt op het maximale bedrag dat klanten bij leden mogen betalen voor hun aankopen. Dit betreft een bedrag van maximaal € 3000,-. Het voorstel van de brancheorganisatie is mede ingebracht bij Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) van justitie.



De brancheorganisatie zal ook de Tweede Kamer hierover informeren. Met name in Afrika is contante betaling vaak de enige optie om voertuigen of machines te betalen. Harde valuta is veelal niet voorhanden en een banktransfer niet mogelijk.



Trucks & Trailers Nederland wil in gesprek gaan met de overheid om uitgezonderd te worden van de beperkende maatregel. In overleg met justitie wil de brancheorganisatie in dat geval het aanspreekpunt worden om de integriteit zo veel mogelijk te waarborgen en de strijd aangaan om witwassen of andere vormen van fraude te kunnen voorkomen.



Het zal de branche enorme schade toebrengen indien deze wet zonder uitzondering voor de branche ingevoerd zou worden. En de export mag in ieder geval geen schade ondervinden door de voorgenomen plannen van het kabinet, vindt het bestuur van Trucks & Trailers Nederland.