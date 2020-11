Ditt officemakers start internationale samenwerking Studio Alliance

De Nederlandse kantoorinrichter Ditt heeft met tien partners een internationaal collectief opgericht, met als doel om voorop te gaan in recente wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van werk. Het nieuwe collectief Studio Alliance bestaat uit design&build en werkplek-experts afkomstig uit heel Europa. De elf leden delen een sterke visie over de noodzaak en het ontwerp van inspirerende werkplekken, en slaan de handen ineen om projecten over heel Europa te verwezenlijken.



Studio Alliance speelt in op de snelle globalisering die we overal om ons heen zien. Het nieuwe collectief helpt cliënten van over de hele wereld met specifieke kennis van lokale markten. Die expertise wordt gecombineerd met een brede internationale ervaring: gezamenlijk hebben de Studio Alliance-leden meer dan 5000 projecten ontworpen en gerealiseerd, voor gebouwen in 26 landen.



Advies over de werkplek, ontwerp, aankleding en inrichting van commerciële werkomgevingen: het is maar een greep uit de diensten van de Studio Alliance-leden. De leden hebben elkaar gekozen op basis van bedrijfsgrootte, aantoonbare kennis van de markt, zakelijk succes en hun lange adem. Daarnaast hebben ze stuk voor stuk veel ervaring met wereldwijd bekende merken en multinationale opdrachtgevers.



Door zich bij Studio Alliance aan te sluiten, wordt Ditt onderdeel van een groep gelijkgestemden. Het nieuwe lidmaatschap is tegelijk een opdracht en een uitdaging, een manier om de actuele ontwikkelingen rondom werk om te zetten in kansen - en die kansen met beide handen aan te grijpen. Mattijs Kaak, partner: "De manier waarop we met zijn allen naar werk kijken, en naar de plek waarop we werken, ontwikkelt zich razendsnel. Het idee van één hoofdkantoor maakt steeds vaker plaats voor een netwerk van internationale kantoren. Die verschillen vaak van land tot land, zonder overkoepelende ontwerpkeuzes. De opkomst van flexibele co-werkplekken en, nog recenter, van structureler thuiswerken, zorgen voor nóg grotere veranderingen. Met andere woorden: de behoefte aan werkplek-adviseurs met een brede internationale blik is nog nooit zo groot geweest."



"We zijn heel blij om lid te zijn van Studio Alliance. Het is een sterk collectief, dat voor alle leden de nieuwste ideeën, kennis, trends en werkmethoden beschikbaar maakt, en daarnaast innovatieve en duurzame oplossingen heeft voor allerlei cliënten met Europese portfolio's. Dat sluit heel goed aan bij onze ambities."



Studio Alliance bestaat uit 11 leden: Ditt in Nederland, Area Europe in het VK, Alternativ in België, Capexus in Tsjechië, CDB in Frankrijk, DIEM in Turkije, DVM in Hongarije, IIS Space in Ierland, Il Prisma in Italië, Morphoza in Roemenië en Reesco in Polen.



Meer informatie op https://studio-alliance.com/nl/



Ditt

Ditt maakt kantoren die werken. Met een ondernemend team van ruim veertig mensen bouwen wij iedere dag aan inspirerende, toekomstbestendige werkruimtes. Innovatie en duurzaamheid spelen een centrale rol in hun ontwerpen en ideeën - die altijd zo scherp mogelijk zijn afgestemd op de specifieke merkidentiteit van de cliënt. Om de eigen visie én de wensen van de cliënt zo goed mogelijk te verwezenlijken, ontwikkelt Ditt eigen software en media. Voorbeelden van recente succesvolle projecten zijn The Gem in Amsterdam, KPMG in Amstelveen en de Atoomclub in Zwolle.



Meer informatie: https://www.ditt.nl/



Video over Studio Alliance: