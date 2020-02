Sports Unlimited Retail gaat RFID uitrollen in 100 Perry en Aktiesport

JD Sports Plc.-dochter kan vanaf tweede helft 2020 RFID-gelabelde artikelen van o.a. Nike en Asics vanuit winkel naar klanten versturen



Nedap kondigt aan dat de Nederlandse multibrand sportschoenen- en kledingretailer Sports Unlimited Retail (SUR), bekend van Perry en Actiesport, de Nedap !D Cloud-software heeft geselecteerd voor de RFID-uitrol naar hun 100 winkels in de Benelux. De uitrol begint in de tweede helft van 2020.



!D Cloud is een Software-as-a-Service oplossing die speciaal is ontwikkeld voor retail RFID-toepassingen en die retailers de snelste manier biedt om RFID te implementeren en hun voorraadnauwkeurigheid in de winkel te verbeteren tot meer dan 98%. De uitrolbeslissing bij SUR werd voorafgegaan door een proof-of-concept in geselecteerde winkels om de effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en schaalbaarheid van de !D Cloud-oplossing te bevestigen. Voor de uitrol worden alle winkels uitgerust met de Nedap !D Cloud software en Zebra RFID readers.



Source tagging in een multibrand-retailomgeving



De inzet van RFID bij SUR zal start gaan met het uitrusten van alle eigen goederen met Avery Dennison RFID-labels tijdens de productiefase, het zogenaamde source tagging-proces. Daarnaast worden artikelen met een RFID-label van merken als Asics en Nike toegevoegd aan dit project. Het is de ambitie van SUR om alle toonaangevende merken toe te voegen, om zo volledige zichtbaarheid van de voorraad te hebben, ongeacht het merk of waar het artikel zich bevindt in de supply chain.



Geoptimaliseerde verkoop op basis van voorraadgegevens



Wouter Grob, Buying & Merchandise Director bij Sports Unlimited Retail (SUR) legt uit: "Onze belangrijkste doelstellingen zijn het verhogen van de nauwkeurigheid van onze voorraad in de winkel en het verbeteren van de beschikbaarheid van producten in de winkel, wat zal leiden tot een betere verkoop in de winkel, maar ook in de winkel en bij bestellingen vanaf de winkel. In Nedap hebben we de perfecte partner gevonden met veel ervaring en expertise op alle relevante gebieden - van labels tot implementatie. Als we klaar zijn, kunnen we gebruik maken van Display Compliance. Deze !D Cloud-functie stelt ons in staat om altijd de 'beste' schoenen te tonen op basis van verkoop- en voorraadgegevens".



Bruno Bakker, Business Developer RFID bij Nedap Retail Benelux voegt hieraan toe: "Sports Unlimited Retail is één van de eerste Nederlandse multibrand-retailers die RFID uitrolt en we zijn er erg trots op dat SUR ons als partner heeft geselecteerd. Het is bijzonder te zien hoeveel impact RFID heeft op de bottom line van de retailer doordat het real-time inzicht geeft in voorraadniveaus, de locatie van producten en het bruikbare data geeft met betrekking tot items die aangevuld of vervangen moeten worden.".