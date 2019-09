Solutalks GGZ: De eerste volledig online GGZ instelling van Nederland

Utrecht, 26 september 2019 - Solutalks is de eerste en enige volledige online opererende zorgorganisatie van Nederland en biedt zowel basis als gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met psychologische problemen of stoornissen.



Psychiater en mede-oprichter Bram van der Boom kreeg van zijn cliënten een toenemende vraag om online behandelingen te kunnen volgen. ”In heel Nederland worden binnen de GGZ afdelingen gesloten en de wachtlijsten lopen op. Hierdoor moeten cliënten voor gespecialiseerde zorg vaak lang reizen. Daar brengt Solutalks nu verandering in doordat de locatie geen barrière meer vormt en wij zonder wachtlijsten werken.”



Bij Solutalks worden cliënten gezien en behandeld in de voor hun vertrouwde huiselijke omgeving middels videobellen. Met één druk op de knop ‘praat met ons’ krijgt de cliënt direct een professional te zien én spreken. Daarmee maakt Solutalks de drempel naar zorg zo laag mogelijk. Solutalks onderscheidt zich van andere instellingen doordat de behandelaren ook vanuit hun eigen huis met de cliënten spreken via videobellen en niet vanuit een instelling. Hierdoor hebben cliënten en behandelaren direct contact vanaf elke plek in de wereld. Dankzij deze werkwijze kan Solutalks de zorgkosten lager houden dan een traditionele instelling. Er zijn immers geen reiskosten en vastgoedkosten.



Bram van der boom is tevreden met de eerste ervaringen van zijn cliënten: “In het begin hielden we er rekening mee dat behandelen via de videoverbinding mogelijk afstandelijk zou werken. In de praktijk zien we eerder het tegenovergestelde. Mijn cliënten geven aan juist méér op hun gemak te zijn in hun huiskamer en stellen zich daardoor makkelijker open.”



Bij Solutalks hebben de behandelaren brede ervaring met behandeling van depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme en adhd. Solutalks heeft geen wachtlijsten, waardoor cliënten met verwijsbrief nagenoeg direct kunnen beginnen met een behandeltraject.



Voor meer informatie en/of psychologische hulp ga naar https://www.solutalks.nl/ en praat met ons.