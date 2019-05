Trojan Wars: meest spectaculaire jongerenvoorstelling ooit

Het Nationale Theater en HNTjong presenteren in het nieuwe theaterseizoen 19/20 Trojan Wars: een vijf uur durende marathonvoorstelling voor jongeren, young adults en volwassenen. “We toveren het theater om tot festivalterrein”, verklapt artistiek leider Noël Fischer van HNTjong. Op donderdag 16 mei start de kaartverkoop van deze spectaculaire voorstelling en alle andere programmering.



Trojan Wars is een experience over vriendschap, verraad en liefde gebaseerd op de epische verhalen uit de Ilias van Homerus en relateert aan de grote wereldconflicten van nu. De voorstelling gaat op 14 maart 2020 in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Trojan Wars wordt een verpletterende bingewatch-marathon over de verwoestende en fascinerende kracht van oorlog. Jongeren uit heel Nederland worden betrokken bij de voorstelling en staan zelf ook op het podium, bijvoorbeeld als soldaat.



“Er staat een grote cast op het toneel: tien acteurs spelen meer dan dertig personages uit de Ilias. Dat is eigenlijk een verzameling van epische verhalen over een korte periode uit de Trojaanse oorlog”, vertelt Fischer. “Die kun je simpelweg niet vertellen in anderhalf uur. Bovendien ben ik zelf gek op het bingewatchen van series. Dat kan nu in het theater. Daarnaast heb ik altijd de wens gehad om zo’n lange en grootse voorstelling te maken. Eindelijk is het zover.”



Happening van history



Al bij binnenkomst wordt de bezoeker meegezogen in de festivalsfeer. “Je krijgt natuurlijk meteen een festivalbandje om. De voorstelling start met een party van de Grieken en Trojanen die gruwelijk uit de hand loopt.” Het hele theater, dus ook de foyers worden ondergedompeld in Trojaans/Griekse sferen. “In de pauzes zijn er optredens van dj’s, kan er gedanst worden en is er eten en drinken. Net als op een festival”, zegt de artistiek leider.



Fischer heeft de verhalen samen met schrijver Peer Wittenbols echt naar het nu getrokken. "Mannen spelen bijvoorbeeld vrouwenrollen en andersom. Daarnaast zijn er ook vrouwelijke ridders en commandanten. Romana Vrede speelt bijvoorbeeld koning Agamemnon. Daarnaast maken Arlecchino-winnaar Vanja Rukavina, Yela de Koning, Bram Suijker, Yamill Jones, Emmanuel Ohene Boafo, Eva Zwart, Tessa Jonge Poerink en Merel Pauw onderdeel uit van de cast. We gaan echt een 'happening maken van history”, belooft Fischer.



Doneer een kaartje



Gelijktijdig met de start van de kaartverkoop is er ook een donatieactie losgebarsten voor Trojan Wars. De actie is ontstaan uit de missie van HNTjong om iedereen van deze happening te laten genieten.



"Zo’n gigantisch project kost natuurlijk meer geld dan een reguliere voorstelling", zegt Fischer. "We willen graag dat veel Haagse jongeren komen kijken, maar weten ook dat de budgetten van scholen niet helemaal toereikend zijn. We willen voorkomen dat er om een ouderbijdrage gevraagd moet worden, waardoor sommige kinderen misschien worden uitgesloten. Daarom roepen we onze vaste bezoekers op om een kaartje te doneren. Zo kunnen alle Haagse jongeren van de voorstelling genieten!” Doneren kan al vanaf 10 euro. Meer informatie is te vinden op www.hnt.nl/doneer.



Kijk voor meer informatie over de voorstelling op www.hnt.nl/trojanwars