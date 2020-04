Hoe gaat het met de bewoners van Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg?

“Gelukkig is de situatie in ons Woonlandschap in Tilburg stabiel” zegt Conny Westdijk Wilkes, algemeen directeur van De Leyhoeve Exploitatie Holding B.V. “We hebben sinds vorige week geen bewoners in huis met corona. Er verblijven op dit moment 2 bewoners op externe locaties. Maar het blijft een spannende situatie en we zijn er nog niet. We zien hoe diverse woonzorginstellingen in het land de strijd aangaan tegen het virus. Als het virus binnen is heb je het niet zomaar weer buiten. Inmiddels zitten wij in de volgende fase. Voor zover we het met elkaar kunnen beïnvloeden, hebben we controle over de situatie en zien we dat dit leidt tot een afname van de besmettingen.



Direct toen wij op de hoogte werden gesteld van de eerste besmetting hebben wij bovenop het landelijke beleid zeer stringente maatregelen doorgevoerd. En dat heeft ons geholpen tot daar waar we nu zijn”. Gré Wiskerke-Hulshof, directeur Leyhoeve Zorg B.V., vult aan: “Het betrof de besmetting van een bewoner in onze Zorgvleugel. Het was zondagavond 8 maart. Ik weet het nog goed. We hebben direct al het bezoek de toegang ontzegd. De deur van de zorgvleugel ging op slot – isolatie was het devies. Bewoners met mogelijke klachten werden direct in preventieve thuisquarantaine geplaatst en mochten alleen in hun appartement verblijven. Wij zorgden natuurlijk goed voor ze, voorzien van alle persoonlijke beschermingsmiddelen, maar bleven in hun appartement. Tegelijkertijd hebben we alle medewerkers extra gecontroleerd. Bij de lichtste verdenking hebben we hen aangegeven thuis te blijven. We namen geen enkel risico. Naast alle RIVM maatregelen hebben we direct een scala aan aanvullende maatregelen doorgevoerd. Onze stelling was (en is), het virus wordt overgebracht door mensen – het komt door de deur – daar moeten we onze acties op richten.



Het is zeer triest dat inmiddels enkele van onze bewoners zijn overleden aan de gevolgen van dit verschrikkelijke virus. Mensen met een hoge leeftijd en vaak een kwetsbare gezondheid. De kans op herstel bij mensen met een fragiele gezondheid of onderliggend lijden is gering zo zien wij. En dat sterkte ons in ons absolute streven om het virus de deur uit te werken”.



Volgens Westdijk: “Het landelijke beleid was gericht op alle bewoners van Nederland – echter wij hebben te maken met bewoners op leeftijd. En daarvoor zijn extra beschermende maatregelen nodig. Direct hebben we de horeca gesloten, zijn alle sociale activiteiten geannuleerd, en hebben we de bewegingen in het pand geminimaliseerd. Ons beleid is gericht op minimaal onderling contact – social distancing. Daarnaast hebben we de frequentie en intensiteit van alle schoonmaak sterk verhoogd.



We hebben de bewoners aangegeven in hun appartement te blijven. Daarbij werden we gesteund door de resultaten die we zagen in de Zorgvleugel. Maar bewoners kunnen alleen in hun appartement blijven als wij hen voorzien van alles wat zij thuis nodig hebben. Wij hebben daarvoor diverse diensten gestart – met bezorging aan huis. Deze diensten worden gewaardeerd door onze bewoners. Daarnaast sturen we regelmatig een Nieuwsbrief en doen we een belrondje – zodat we goed contact houden en horen hoe het gaat.



En toch merken we nog steeds dat bewoners het lastig vinden om in hun appartement te blijven. We blijven iedereen aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid – voor zichzelf èn voor de medebewoners”.



Wiskerke voegt toe: “Volgende week gaan we onze ‘bewoners met zorg’ tablets aanbieden - genaamd Compaan - waarmee zij heel eenvoudig kunnen beeldbellen naar bijvoorbeeld familie of andere naasten. Op de tablets worden bovendien spelletjes aangeboden en kan het nieuws gevolgd worden. Wij hebben 100 tablets besteld. Wij waren al met deze organisatie in gesprek en hebben de uitrol versneld. Deze hulpmiddelen zijn juist in deze tijd van sociale afzondering een zeer waardevolle toevoeging.



Ook hebben we zorg en aandacht voor onze medewerkers, want ook voor hen is het een bijzonder zware periode. Los van hun privé situatie, staan zij aan het bed van soms zeer zieke bewoners die zij in hun hart hebben gesloten. Daar waar we vanuit onze visie juist warmte, liefdevolle aandacht, nabijheid, sociaal contact en veel activiteiten bieden, moeten zij nu veel meer in regels en procedures werken, waarbij juist tot fysieke afstand wordt opgeroepen (1,5 meter) en de familie niet betrokken mag zijn anders dan op afstand. De flexibiliteit en betrokkenheid van de medewerkers is enorm groot, daar zijn we echt heel trots op”.



Aldus Westdijk: “Nee we zijn er nog niet. We doen alles wat in onze macht ligt om onze bewoners te beschermen. Tegelijk zien we de druk op het mentale welbevinden van onze bewoners. Het is een zware tijd – ondanks alles wat we voor onze bewoners kunnen doen. Het is een gevecht – net als elders in Nederland. Voor De Leyhoeve zitten we op een wankel evenwicht. Zijn we in staat om het virus buiten te houden? Dit lukt ons alleen met de medewerking van iedereen in en rondom ons Woonlandschap. Samen gaat dit ons lukken. Het moet”.