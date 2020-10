75 jaar VN - 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal in het Museon

Op 24 oktober 2020 bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. Het Haagse Museon staat hierbij stil binnen het gebouw met de expositie One Planet - over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - en buiten het gebouw, aan de President Kennedylaan, met de prachtig in lijn opgestelde Softs panelen, die de doelen nogmaals helder uitleggen.



One Planet



De actiegerichte tentoonstelling One Planet in het Museon laat zien dat de grote mondiale problemen waar de mensheid mee te maken heeft, echt kunnen worden opgelost. One Planet vervult de door de VN erkende pioniersrol van het Museon en zet aan tot actie om de 17 wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te bereiken. De tentoonstelling toont inspirerende manieren om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel, water en energie en de acceptatie van de menselijke diversiteit. Het publiek is welkom om de tentoonstelling te bezoeken om inspiratie op te doen, ideeën aan te dragen en tot actie over te gaan.



Softs



Deze panelen zijn driehoekig en voor het Museon uitermate geschikt om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te communiceren naar het publiek. De doelen worden op individuele panelen op een van de drie zijden uitgelegd. Het tweede vlak is voorzien van een zonnepaneel en het derde bevat een speciaal materiaal dat fijnstof kan verminderen in de atmosfeer.



Samenwerking



Naast het partnerschap met de Verenigde Naties inzake de expositie One Planet werkt het Museon nauw samen inzake de Softs met Bank Nederlandse Gemeente (BNG)' en Diepenhorst, de Vos en Partners (DVP).



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.



