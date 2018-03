Alphabet breidt uit naar Portugal

De activiteiten van Alphabet International zijn onlangs uitgebreid met een samenwerkingsverband met het in Portugal gevestigde Finlog. Alphabet heeft met deze samenwerking zijn internationale positie als toonaangevende leverancier verder versterkt en is nu operationeel in 20 landen.



Rüdiger Ebel, hoofd New Markets bij Alphabet: “Het doel van onze samenwerking is om internationale en Pan-Iberische klanten nu ook in Portugal te kunnen bedienen; een markt met een groot potentieel. Onze zakelijke klanten hechten veel waarde aan ons internationale productaanbod en wereldwijde netwerk. Nu kunnen ze ook vertrouwen op een door Alphabet gekwalificeerde partner voor mobiliteitsproducten voor hun dochterondernemingen of kantoren in Portugal.”



Finlog toonde zich eveneens enthousiast over de samenwerking. "Door samen te werken, kunnen we op maat gemaakte Business Mobility-oplossingen bieden die tegemoetkomen aan de mobiliteitseisen van wereldwijde ondernemingen in Portugal. En dankzij onze ervaring op het gebied van wagenparkbeheer en integratie met de grootste Portugese automobielgroep, kunnen we onze internationale aanwezigheid verder uitbouwen.” aldus Pedro Saraiva, Exec BoD en CEO van Finlog.