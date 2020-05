Nieuwe gezondheidsloterij voor Nederland: Care-a-Lot

FAIRSHARE lanceert op 13 mei de nieuwste goede doelen loterij van Nederland; Care-a-Lot. Care-a-lot is een loterij die draait om het zorgen voor elkaar. Of het nu gaat om onderzoek naar ziektebeelden, extra aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of initiatieven om gezonder te leven. Care-a-Lot is een platform waar de consument zelf een keuze kan maken welk doel hij of zij wil steunen.



Care-a-Lot wilt met hun platform actief bijdragen aan duurzame gezondheidszorg; “want iedereen verdient de beste zorg, jong en oud.” Samen met de deelnemers genereert de organisatie inkomsten voor vooruitstrevende doelen en organisaties binnen de gezondheidszorg. De organisatie wil zich apart zetten van de rest: “Wij zijn geen gewone loterij, maar een vernieuwend loterijplatform dat op een leuke, transparante manier fondsen werft voor projecten die het verschil maken voor een gezonder en vitaler Nederland.”



Stichting ALS Nederland en Stichting Voeding Leeft als launching partners



Care-a-Lot is heel blij dat ze direct al een start kunnen maken met twee mooie partners; Stichting ALS Nederland en Stichting Voeding Leeft. Beiden zijn erg enthousiast over het platform en om een loterij te verbinden aan directe donaties.



• Stichting ALS Nederland investeert in onderzoek en draagt bij aan een betere kwaliteit vanzorg en leven voor ALS-patiënten.



• Stichting Voeding Leeft ontwikkelt en voert samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma's uit voor mensen met een chronische aandoening zoals Reuma, MS en kanker.



In de nabije toekomst verwachten de organisatie, gezien de grote interesse, nog veel meer doelen en organisaties binnen het Care-a-Lot platform te mogen aankondigen.



“Leuke en toegankelijke loterij”



Bij Care-a-Lot kiest een deelnemer direct voor doel of organisatie van zijn of haar keuze en steunt de deelnemer maandelijks dit specifieke doel of organisatie met minimaal 40% van de inleg. Elke trekking is er kans op mooie prijzen met een hoofdprijs van maar liefst €1.000.000,00. Iedere trekking is er een forse win kans van 1 op 5 per lot. De Care-a-Lot loterij heeft 1 trekking per maand (12 per jaar).