PAZHolandesa start hulpactie voor Peruvianen in armoede

Hoewel het aantal doden door het coronavirus in Nederland gestaag minder is geworden, zitten andere landen in de wereld er nog middenin. Het virus slaat bijvoorbeeld in Peru zo hard toe, dat miljoenen mensen werkloos zijn en daardoor veel inwoners honger lijden. PAZHolandesa o.l.v Marjan van Mourik is daarom een inzamelingsactie begonnen voor voedselpakketten.



“Ik kan wel zeggen dat het daar een humanitair drama aan het worden is. De zwakheden van de regering worden nu blootgelegd”, zegt Marjan over de situatie in Peru. “Het gezondheidssysteem is ingestort, ziekenhuizen kunnen de vraag van patiënten niet aan. Het heeft een enorme economische schade veroorzaakt, waardoor bijna drie miljoen mensen werkloos zijn. Dat houdt in dat mensen nu honger gaan lijden.”



Kinderziekenhuis



De Rotterdamse kent het land goed. Ze begon er twintig jaar geleden met het organiseren van gratis operatieprojecten voor kinderen met onder meer schisis. Ook opende ze een kinderpoli in het land en heeft ze er sinds 2012 haar eigen kinderziekenhuis.



“Ik woonde in Peru tot december en was van plan om in maart terug te gaan, maar toen kwam corona. Ik kon niet meer terug. Eigenlijk zou ik vandaag met een repatriëringsvlucht alsnog naar Lima vliegen, maar het wordt daar elke dag erger. Ik houd wel van een beetje risico, maar dit wordt meer een kamikazevlucht. Dat is niet de bedoeling. Dan kan ik beter hier zitten en dingen organiseren.”



En dus stort ze zich momenteel op het inzamelen van geld, om voedselpakketten te kopen voor haar patiënten. Die worden elke twee weken langs gebracht in Arequipa.



Doneren kan via deze website: https://secure.pazholandesa.com/doneer



“We hebben er al tweehonderd uitgedeeld”, zegt Marjan. “Maar dat zijn we aan het uitbreiden, want we kunnen de vraag bijna niet meer aan.”