Talent krijgt kans eigen technofeest te organiseren

Voor mensen die dromen over het organiseren van een house- of technofeest, maar niet weten waar te beginnen, is er nieuws. Organisatietalent met een voorliefde voor muziek kan zich vanaf nu aanmelden om een editie van het succesvolle dance-event Nachtcollege eigenhandig op poten te zetten in zijn/haar eigen stad.



Nachtcollege bestaat inmiddels zeven jaar en is actief in meer dan tien steden door heel Nederland. Het is voor heel veel mensen het eerste technofeest waar ze ooit zijn geweest. Het is daarom bij uitstek het feest waar je je eerste techno-ervaring opdoet. Wat begonnen is als een party voor studenten, is uitgegroeid tot begrip in de Nederlandse house- en technowereld. De organisatie van Nachtcollege ligt in handen van Honours Events, aangevoerd door Joost Holthuizen en Jorn Lukaszczyk.



Door het organiseren van Nachtcollege hebben de heren hun droom kunnen waarmaken: hun brood verdienen met het opzetten van evenementen én het runnen van een nachtclub. Die club aan de historische Oudegracht in Utrecht heet BASIS.



Nu zouden Jorn en Joost graag andere mensen dezelfde kans willen bieden. Ze gaan samen met protégées actief aan de slag met het neerzetten van een Nachtcollege-editie. Die protégées gaan mee naar afspraken en locaties. Ze komen naar kantoor voor het boeken van dj’s, het maken van begrotingen en het doen van inkopen. Kortom: ze zijn van A tot Z betrokken bij de organisatie van een professioneel dance-evenement.



Joost en Jorn hopen dat er daarmee een nieuwe generatie van house- en techno-organisatoren zal opstaan. Ze willen de dancescene van een frisse wind voorzien. Dat is erg belangrijk, want de jongens zien dat er eigenlijk maar een paar (grote) organisatoren zijn die de hele taart verdelen. Het is moeilijk om zelfstandig in de business te starten. ‘Als je nieuw publiek en nieuwe ambassadeurs van de techno en house wilt blijven aanspreken, zul je organisatietalent een kans moeten geven’, aldus Jorn.



Aanmelden kan via https://www.facebook.com/NachtcollegeUtrecht/