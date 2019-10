Nationale DierenDiploma Dag: educatieve invulling van Dierendag

Hilversum, 3 oktober 2019



Op Werelddierendag, vrijdag 4 oktober, organiseert de Stichting Met dieren meer mens voor de eerste keer de Nationale DierenDiploma Dag.



Op deze dag volgen zoveel mogelijk scholen tegelijkertijd het digitale lespakket over huisdieren, het DierenDiploma. In de aanloop naar deze dag hebben verschillende basisscholen op een creatieve manier moeten laten zien, hoe diervriendelijk ze zijn. Vele scholen hebben gehoor gegeven door knutsels op te sturen en daaruit zijn een drietal scholen uit gekozen: Professor Titus Brandsma school in Hoogeveen, De Ark in Meeuwen en Kindcentrum Lea Dasberg in Zutphen.



Deze basisscholen krijgen een BN-er in de klas die een DierenDiploma gastles zal verzorgen. Naast de ambassadeurs van de Stichting Evelien de Bruijn (radio en tv presentatrice) en Belle Zimmerman (actrice Brugklas), is tv dierenarts Piet Hellemans (Beestengeluk SBS, Telegraaf) met zijn hond ook van de partij. Het belooft een educatieve dierendag te worden! Na het doorlopen van de les over huisdieren wordt de kennis getest en krijgen de kinderen het DierenDiploma mee naar huis.



Het DierenDiploma lespakket is een initiatief van de Stichting Met dieren meer mens. De belangrijkste doelstelling van het DierenDiploma is om kinderen te leren verantwoord om te gaan met huisdieren. Zij zijn tenslotte de huisdierenbezitters van de toekomst. De Nationale DierenDiploma Dag is in het leven geroepen om het DierenDiploma nog bekender te maken. Inmiddels hebben al ruim 550.000 kinderen een DierenDiploma gehaald, het bewijs dat je weet hoe je met huisdieren moet omgaan!