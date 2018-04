Clifford Chance benoemt 26 partners onder wie Ilse van Gasteren

Internationaal advocatenkantoor Clifford Chance benoemt Ilse van Gasteren (40) per 1 mei 2018 tot partner. In totaal worden wereldwijd 26 nieuwe partners benoemd. Van Gasteren trad in 2001 in dienst bij Clifford Chance en werd in 2012 tot counsel benoemd. Zij legt zich toe op herstructurering en insolventie.



De wereldwijde partnerbenoemingen vinden plaats op voor cliënten belangrijke terreinen, zoals technologie, herstructurering & insolventie, mededinging, pensioenen, maar ook in belangrijke juridische praktijkgebieden als M&A, fondsen, geschillenbeslechting, projectfinanciering en complexe kredietverlening.



Matthew Layton, managing partner van Clifford Chance: "Ik ben trots op deze groep bijzonder getalenteerde advocaten. Ieder van hen heeft zich bewezen als adviseur voor cliënten op grond van expertise en klantgerichtheid. Samen delen ze een internationale manier van denken – 80% van hen heeft reeds in meerdere van onze kantoren wereldwijd gewerkt. De samenstelling van deze groep is een toonbeeld van breedte en diversiteit wat ons toekomstige succes ondersteunt. Ze zullen een belangrijke bijdrage leveren aan onze ontwikkeling in een snel veranderend juridisch landschap. Ik kijk ernaar uit met hen samen te werken."



Jeroen Ouwehand, managing partner van Clifford Chance in Amsterdam: "Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Ilse. En ik ben erg trots dat we dit grote talent in de partnership mogen opnemen. Opnieuw hebben we iemand kunnen benoemen die in onze gelederen haar carrière is gestart. De prijswinnende herstructurering- en insolventiepraktijk waarin Ilse actief is, behoort tot de wereldtop met een dito klantenkring. De benoeming van Ilse zal verder bijdragen aan deze ijzersterke positie. Haar expertise en no-nonsense houding maken ons kantoor tot de toonaangevende speler die we zijn.''



Ilse van Gasteren legt zich toe op financiering, herstructurering en insolventie. Ze adviseert cliënten in zowel het corporate segment als de financiële sector, zoals Lyondellbasell, ABN AMRO, Rabobank, ING en was recent betrokken bij de faillissementen van schoenenketen Macintosh en sportwinkel Perry Sport. Van Gasteren treedt regelmatig op als spreker bij conferenties en schrijft frequent artikelen voor juridische vakbladen. Van Gasteren wordt erkend als 'notable practitioner' in Chambers en als 'leading lawyer' in IFLR1000.