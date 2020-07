Click&Boat neemt het Spaanse bedrijf Nautal over

Click&Boat bevestigt de overname van het Spaanse bedrijf Nautal, nr. 2 op de Europese markt. Met de overname van Nautal is Click&Boat het grootste online bootverhuur platform ter wereld. Eerder in de afgelopen 12 maanden nam het bedrijf al twee andere bedrijven over. In tussentijd is de vloot gegroeid van 35.000 naar meer dan 45.000 boten en is het bedrijf marktleider in meer dan 12 landen: van Nederland tot Spanje en van Frankrijk tot Duitsland. Dat terwijl het bedrijf nog maar zes jaar geleden is opgericht.



Nog geen jaar na de overname van Océans Evasion en Scansail, slaat het bedrijf opnieuw een slag. Click&Boat wordt hiermee het grootste bootverhuur platform ter wereld en opent tegelijkertijd een vijfde kantoor in Barcelona. De van origine Franse startup heeft nu meer dan 150 werknemers en heeft wereldwijd meer dan 5 miljoen gebruikers.



“Met de overname van Nautal, garandeert Click&Boat haar positie als marktleider in online bootverhuur. Beide bedrijven zijn ontstaan vanuit dezelfde visie en missie; het toegankelijker maken van de watersport en het bieden van een uitstekende online huurervaring voor zowel huurders als booteigenaren. Deze overname is voor ons een belangrijk punt, dat niet alleen de groei van ons platform laat zien, maar ons ook in staat stelt om de huidige watersportindustrie verder vorm te geven.” legt Jérémy Bismuth uit, de mede-oprichter van Click&Boat.



Nautal heeft meer dan 31.000 boten in 67 landen. Hiermee wordt het aanbod van Click&Boat met meer dan 10.000 boten uitgebreid, waarvan meer dan 700 boten in Nederland. Zowel in de watersportgebieden Friesland, Zeeland en het IJsselmeer als op populaire vakantiebestemmingen zoals Kroatië, de Balearen en Griekenland.



Het team van Nautal blijft werkzaam in Barcelona en blijft bestaan onder de huidige naam. Het Nautal-team, dat bestaat uit ongeveer 40 medewerkers en zal in 2021 worden versterkt met ongeveer 20 nieuwe medewerkers. Met een omzet van 1,1 miljoen euro in 2015 en bijna 13 miljoen euro in het afgelopen jaar heeft het bedrijf de afgelopen 5 jaar een forse groei ondervonden. In 2021 streeft Click&Boat Groep naar 100 miljoen omzet, tegenover 50 miljoen in 2019.



Het succes van de deeleconomie



De deeleconomie geniet een een steeds grotere bekendheid, gefocust op lokale belevingen. Click&Boat deint mee op het succes van de platformeconomie. Nederlandse vakantiegangers boeken steeds vaker hun vakantie via online deelplatformen zoals AirBnB. Andere bekende namen zijn Google (informatie), BlaBlaCar (carpooling) en Uber (taxidiensten). Platformen zoals Click&Boat en Nautal beschikken niet over boten, maar brengt booteigenaren en watersportliefhebbers samen. Het verdienmodel richt zich op een marktplatform waar eigenaren hun boten kunnen verhuren aan zeilers, waarbij de platformen een commissie ontvangen voor elke boeking.



In 2018 heeft het bedrijf 4 miljoen euro aan groeigeld ontvangen. Waarna Click&Boat is gestart met een ambitieus uitbreidingsplan gefocust op de snelgroeiende markten, waaronder Nederland, Duitsland en Spanje. De huidige acquisitie volgt op een reeks overnames in de afgelopen zes jaar, van de Franse bedrijven zoals Sailsharing, Captain'Flit en Océans Evasion, en het Duitse Scansail.



Click&Boat, een jonge en dynamische speler in de watersportindustrie



Click&Boat is een online platform voor bootverhuur tussen particuliere en professionele booteigenaren en watersporters. Het bedrijf is in 2013 opgericht door twee jonge Franse ondernemers: Edouard Gorioux en Jérémy Bismuth en is gevestigd in Boulogne-Billancourt, nabij Parijs. Sinds 2018 is het bedrijf ook actief in Nederland.



De start is ontstaan uit een eenvoudige constatering: duizenden boten liggen ongebruikt in de haven en veroorzaken hoge onderhoudskosten voor hun eigenaren. Diverse type boten kunnen heel eenvoudig worden verhuurd en gehuurd, zowel met als zonder schipper.



De coronacrisis heeft de watersportindustrie lokaal een impuls gegeven. Click&Boat zag de verhuur van boten in Nederland verdrievoudigen.