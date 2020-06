Nieuwe entertainment vorm mixt escaperoom en actiefilm

Utrecht 24 juni 2020 - Team Undercover lanceert met Undercover 030 een nieuwe vorm van entertainment: live action experience. Een beleving waarbij situaties uit de werkelijkheid worden nagebootst met de speler als middelpunt. Met puzzels en opdrachten die bekend zijn uit escaperooms gecombineerd met de actie uit films en series.



Het is een beleving voor stellen, vrienden en gezinnen op verschillende duistere plekken in Utrecht. De speler stapt in zijn eigen auto en ontdekt missie voor missie de Utrechtse onderwereld. Het moet de teams binnen 2 uur lukken om een gestolen koffer terug te brengen naar de politie en de Utrechtse bende op te rollen.



Tijd voor iets nieuws

“Escape rooms zijn nog steeds erg populair, maar wij vonden het tijd voor een nieuwe vorm van entertainment.”, vertelt Mike van Hoenselaar. Hij is, samen met Diederik van Bussel, oprichter van Team Undercover. “Wij willen onze gasten in een echte omgeving, een super spannende beleving laten ervaren.” Hiervoor werkt Team Undercover samen met acteurs. Zij geven de spelers geheime informatie of proberen ze juist tegen te werken om de missie te laten mislukken.



Spannend, buiten én coronaproof

Het idee voor Undercover 030 ontstond door corona. Het doel was een beleving te maken die met elkaar gedaan kan worden, ook in tijden van corona. Men speelt samen met partner, vrienden of huisgenoten. Ook is het spel te spelen met grotere groepen. Een versie voor gezinnen is in de maak. Van Bussel: “Het heeft best wat tijd gekost om de ideale locaties in Utrecht te vinden voor de missies. Maar ik denk dat het ons gelukt is om spannende, industriële en coronaproof locaties te vinden. De deelnemers komen op plekken waar ze anders nooit zouden komen”.



Undercover 030 is vanaf 27 juni elk weekend te spelen. Deze zomer wordt ook een familieversie mogelijk en zullen andere grote steden in Nederland een eigen Undercover krijgen. Kijk voor meer informatie en tickets op https://www.teamundercover.com.