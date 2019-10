Tweede editie De Grote Poëzieprijs en Turing Gedichtenwedstrijd verder onder nieuwe naam



Onder de noemer Prijs de Poëzie worden in maart 2020 meerdere poëzieprijzen uitgereikt, te weten: De Grote Poëzieprijs – in 2019 de opvolger van de VSB Poëzieprijs - en de prijzen van De Gedichtenwedstrijd, voorheen de Turing Gedichtenwedstrijd. Met de prijs voor de beste bundel en de prijs voor het beste ingezonden gedicht van het jaar geeft Prijs de Poëzie 2020 een actueel beeld van geschreven poëzie in het Nederlands taalgebied.



Prijs de Poëzie wil met bestaande en nieuwe partners uitgroeien tot een platform dat even levendig en veelzijdig is als de Nederlandstalige poëzie zelf en die poëzie met kracht over het voetlicht brengen. Tussen sluiting van de indientermijnen en de uitreiking zullen er in Nederland en Vlaanderen verschillende poëziepresentaties en educatieve programma’s te zien zijn.



Tweede editie De Grote Poëzieprijs



De Grote Poëzieprijs 2020 bekroont de beste Nederlandstalige poëziebundel van een jaar met een bedrag van maar liefst € 25.000. De prijs staat open voor bundels die zijn verschenen tussen 1 januari en 31 december 2019. Ook poëzie uitgegeven in eigen beheer kan worden ingezonden. De inzendtermijn sluit op 20 december 2019. De winnaar van De Grote Poëzieprijs wordt gekozen door een vijfkoppige jury. Op 6 februari 2020 – de laatste dag van de Poëzieweek – wordt bekend gemaakt welke vijf bundels genomineerd zijn.



Radna Fabias won in 2019 de eerste editie van De Grote Poëzieprijs met haar bundel Habitus.



De Gedichtenwedstrijd



De Gedichtenwedstrijd is de nieuwe naam van de Turing Gedichtenwedstrijd die de afgelopen tien jaar jaarlijks het beste ingezonden gedicht bekroonde. De spelregels zijn niet veranderd: de wedstrijd staat open voor zowel professionele dichters als amateurdichters uit het hele Nederlandse taalgebied. Deelname en jurering zijn volledig anoniem. Ook de prijzenpot van de wedstrijd blijft ongewijzigd: de winnaar ontvangt € 10.000, het hoogste geldbedrag ter wereld voor één gedicht. De gedichten kunnen worden ingediend via www.prijsdepoezie.nl. De inzendtermijn sluit op 20 december 2019.



Voor nieuws over Prijs de Poëzie 2020 en meer informatie over de educatie, live activiteiten en de wedstrijden: kijk op https://www.prijsdepoezie.nl/



Deelnemende organisaties en fondsen



Prijs de Poëzie 2020 is een productie van de Poëzieclub. De wedstrijden, de bijbehorende educatieve en presentatietrajecten komen tot stand door de inzet en bijdragen van alle deelnemers, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, VSBfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, School der Poëzie en Poetry International. De Poëzieclub heeft geen winstoogmerk.