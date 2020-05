Kabinet negeert oproep fitnessclubs

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie van vanavond te kennen gegeven dat de fitnesscentra hun deuren dicht moeten houden tot 1 september.



Dit in weerwil van de oproep van de Vereniging Exclusieve Sportcentra aan de minister president in het Algemeen Dagblad van maandag jongstleden. In deze oproep namens alle fitnesscentra in Nederland wordt aangegeven dat de fitnessbranche klaar is om gereguleerd en gedoseerd haar deuren te openen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen die het OMT belangrijk vindt. Met grote ontsteltenis is gereageerd op de maatregelen van het kabinet. Han de Hair, voorzitter van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra stelt dat de fitnessbranche hiermee keihard wordt getroffen. “Drie miljoen fitnessbeoefenaren krijgen tot 1 september geen toegang tot hun lokale sportschool. Voor clubleden en voor ondernemers is er geen uitzicht om samen te werken aan leefstijlverbetering en ziekte-preventie.”, aldus Han de Hair.



De Hair: “De waarde en het nut van de fitnessbranche met betrekking tot de preventie tegen gezondheidsrisico’s wordt schromelijk onderschat”. De Nederlandse fitnessbranche kan bogen op de hoogste participatiegraad in Europa en is daarmee met afstand de grootste partij die bijdraagt aan fitheid en vitaliteit in onze samenleving. Onder meer obesitas en het daarmee gepaard gaande diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, zijn grote bedreigingen voor de volksgezondheid. De ontwikkeling van overgewicht en obesitas heeft letterlijk epidemische vormen aangenomen. Inmiddels is in een zeer groot aantal studies en onderzoeken onweerlegbaar aangetoond dat regelmatige kracht- en conditietraining deze bedreigingen voor de volksgezondheid kunnen verminderen. De World Health Organisation onderschrijft de visie dat recreatief bewegen belangrijk is maar dat vooral spiertraining en training van het hart- longsysteem essentieel zijn om deze bedreigingen te lijf te gaan.



De schade die nu wordt aangericht kent twee aspecten. In directe zin is er sprake van een verlies aan vitaliteit in de samenleving juist bij veel kwetsbare mensen omdat juist zij behoefte hebben aan de regelmaat en coaching die in de fitnessclubs geboden wordt. Veel fitnessbeoefenaren zullen niet aan hun regelmatige en noodzakelijke trainingsarbeid toekomen. In indirecte zin zal als gevolg van het feit dat heel veel bedrijven en werknemers in de fitnessbranche noodgedwongen af zullen haken of om zullen vallen, er veel minder capaciteit zijn om mensen aan hun gezondheid te laten werken. Dit zal zijn tol eisen, niet alleen in de gezondheidssfeer maar het zal onherroepelijk ook leiden tot toenemende zorgkosten.



De Hair is diep teleurgesteld en stelt dat meer dan 30.000 lifestyle- professionals, 2000 fitnessclubs en meer dan drie miljoen fitnessbeoefenaren gisteravond door het kabinet in de kou zijn gezet. “Er is sprake van willekeur, want hoe valt het te verklaren dat grote concentraties mensen nu overal worden getolereerd, terwijl dé vitaliteitsmotor van Nederland op slot blijft? Dat het middel erger is dan de kwaal zal pas blijken als het veel en veel te laat is. We laten het er niet bij zitten en zullen zeker in actie komen”, aldus Han de Hair.



Voor meer informatie: https://www.exclusievesportcentra.nl/