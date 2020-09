Nieuwe aanpak AMMO in marketingcommunicatie: werken aan en leren van eigen project

Inhouse met de hulp van professionals aan een marcom-project werken gebeurt in steeds meer organisaties. Maar nog niet eerder kon er tegelijkertijd aan een project én aan marcom-skills gewerkt worden. AMMO brengt daar vanaf 1 oktober verandering in.



AMMO is een initiatief van communicatiestrateeg Jan Has, copywriter Peter Zeehandelaar en art & design director Rikkert Boog, die in de branche hun sporen ruimschoots hebben verdiend en veel ervaring hebben met coaching en trainingen. Met de AMMO-propositie boren ze een niche aan: tegelijk werken aan en leren van een eigen marcom project.



Jan Has: ‘We merken aan de markt dat er niet alleen behoefte is aan coaching en trainingen, maar ook aan werken aan een écht project in plaats van een voorbeeldcase. AMMO combineert deze twee vragen, en dat blijkt een gouden greep.’



Peter Zeehandelaar: ‘Vanuit onze expertises strategie, concept, copy en art kunnen we je alle fijne kneepjes van het marcom-vak bijbrengen. En binnen een afgesproken periode ligt er gegarandeerd een strategische aanpak en/of creatief concept. Desgewenst compleet uitgewerkt.’



Meer informatie: www.ammo.partners