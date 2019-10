Tussenstand NK stress: millennials slechtst in stress

Millennials zijn het slechtst in ‘slim stressen’. 65-plussers doen het een stuk beter. Ook is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen: in alle leeftijdscategorieën scoren vrouwen aanzienlijk lager. Dit blijkt uit de tussenstand van het eerste Nederlands Kampioenschap Stress: een ludieke actie die meet of je optimaal gebruik maakt van de positieve kanten van stress.



Vrouwen zijn slechte stresskippen



Op 30 september begonnen de voorrondes van het eerste NK Stress. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt onderzocht in hoeverre je optimaal gebruik maakt van stress. Inmiddels hebben meer dan tweeduizend deelnemers meegedaan, met een gemiddelde score van 28,7 uit 100%. Millennials scoren het slechtst met 25,8%, 65-plussers het best met 36,9%. Ook het man-vrouwverschil is groot: 32,9 % voor mannen tegenover 22,3 % voor vrouwen.



Stress zonder herstel recept voor burn-out



“De scores zijn bedroevend laag natuurlijk”, zegt organisator en stressexpert Suzan Kuijsten. “Met name op het onderdeel herstellen en ontspannen gaat het mis. En dat is precies waar we aandacht voor willen vragen. Stress is in beginsel hartstikke functioneel. Het geeft je extra energie en focus. Het helpt je om scherp te zijn bij een sollicitatie, je deadlines te halen of op tijd te komen. We zijn dus gek op stress. Maar als je altijd maar strest en niet voldoende herstelt, gaat je stress-systeem haperen. Daarmee heb je hét recept voor een burn-out in handen. Zo bezien is stress dus niet het probleem, maar het gebrek aan herstel. Daar zou wat ons betreft veel vaker de focus op mogen liggen.”



Over het NK Stress



Meedoen aan het NK Stress kan nog tot vrijdag 25 oktober op www.nkstress.nl. De vier deelnemers met de hoogste score spelen op donderdag 7 november de finale in Amsterdam, onder begeleiding van Nederlands bekendste scheidsrechter Björn Kuipers. Het evenement vindt plaats tijdens het Stresstival, hét festival over stressmanagement.



Over het Stresstival



Het Stresstival richt zich op iedereen die zich (beroepsmatig) bezighoudt met stress. Dit jaar vindt de tweede editie plaats, na een succesvolle eerste editie met sprekers als olympisch kampioen Mark Tuitert en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Naast Björn Kuipers staat op 7 november ook breinexpert Elke Geraerts voor de zaal. Meer informatie en tickets op https://stresstival.nl/