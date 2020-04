Bureau stort plots in: 10 mille vergoeding

Zó zit je gewoon lekker achter je bureau te werken, en zó opeens zit je vele maanden thuis en in de revalidatie. Het overkwam de 49-jarige Jeroen van Klink uit Petten, die tijdens zijn werk als logistiek coördinator op een kantoor in Amsterdam ernstig gewond raakte toen het blad van zijn verstelbare bureau plotseling uit zichzelf naar beneden klapte, met het volle gewicht op een knie.



“Ze hadden de dag ervoor zelfs nog op dat bureau gestaan en gezeten, want het moest worden verplaatst, en er moesten wat kabels in het plafond worden verlegd”, vertelt het slachtoffer. “Dus toen het bureau weer op zijn plek stond, heb ik mijn spullen erop neergezet en ben achter mijn computer gaan werken. Na een paar uur kwam er een collega bij me staan en schoof ik iets naar achter met mijn stoel, naar mijn idee zelfs zonder het bureau maar aan te raken. Maar het blad kwam dus opeens totaal onverwacht keihard naar beneden, precies op de punt van mijn knie. Ik wist meteen: dit is helemaal verkeerd.”



Het ongeluk gebeurde op 12 juli 2018, en de hele rest van die ontzettend warme zomer heeft Van Klink met een dikke pijnlijke knie binnen moeten zitten, kon hij zich alleen met krukken en een brace voortbewegen, en dat terwijl hij op maar driehonderd meter van het strand woont. Het blad van het bureau bleek een pees in de knie te hebben gescheurd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog steeds een raadsel.



Revalidatie kostte nog een flinke tijd, maar inmiddels ligt de hele zaak toch alweer lang achter hem, en is hij ook allang weer aan het werk bij hetzelfde kantoor. Door bemiddeling van letselschadebureau JBL&G in Amsterdam erkende verzekeraar MS Amlin Insurance S.E. het gebeuren als bedrijfsongeval, en keerde onlangs 10.000 euro aan smartengeld en schadevergoeding uit.