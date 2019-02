Opening Infocentrum WO2 Nijmegen en flitslezingen

Op 23 februari 2019 opent het Infocentrum WO2 Nijmegen vanaf 13.30 uur de deuren voor het grote publiek. Het Infocentrum WO2 geeft bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste introductie op de verhalen, historisch erfgoed, evenementen en musea die de regio te bieden heeft rond de Tweede Wereldoorlog. Zij krijgen een levendige ervaring van wat WO2 betekende voor Nijmegen en omgeving. Het Infocentrum is gratis toegankelijk.



Ter gelegenheid van de opening organiseert het Infocentrum WO2 op deze dag om 14.00 uur een drietal boeiende flitslezingen. Het centrale thema is Oorlog en vrijheid, toen en nu: waarom is het van belang dat dit thema onder de aandacht moet blijven van de samenleving? Drie verschillende sprekers zullen dit thema ieder vanuit een eigen invalshoek belichten:



-Thom de Graaf: de rechtsstaat.





Thom de Graaf is sinds 1 november 2018 vicepresident van de Raad van State. Hiervoor was hij o.a. politiek actief voor D66 als Eerste en Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en Minister van Bestuurlijke vernieuwing. Van 2007-2012 was hij burgemeester van de gemeente Nijmegen.



-özcan Akyol: de journalistieke vrijheid.





özcan Akyol is schrijver en opiniemaker. Naast zijn literaire werk is hij vaste columnist voor onder andere het Algemeen Dagblad, de Stentor, Tubantia, De Gelderlander, BN/De Stem, de VARAgids, Nieuwe Revu, Helden en 90 Minutes.



-Martijn Vermeulen: de jeugd.





Martijn Vermeulen is docent geschiedenis aan het Pax Christi College, oprichter en eigenaar van Stadswandeling Nijmegen en actief in het Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen. Hij werd eerder uitgeroepen tot Geschiedenisleraar van het jaar.



Iedere flitslezing duurt ongeveer 15 minuten, gevolgd door een korte discussie met de zaal. Gespreksleider van deze middag is dhr. Joost Roosendaal (universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Stichting WO2 Gelderland). De lezingen zijn gratis toegankelijk. Reserveren is noodzakelijk. U kunt uw reservering doorgeven via het secretariaat van het Bevrijdingsmuseum. Telefonisch via 024-3974404 of per mail naar info@bevrijdingsmuseum.nl.



Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM Nijmegen



Datum: 23 februari 2019. Aanvang: 14.00 uur. De toegang is gratis.