Finale De Jonge Ondernemersprijs Van Het Noorden

Op donderdagavond 26 november 2020 zal de winnaar van De Jonge Ondernemersprijs van het Noorden 2020 bekend worden gemaakt. Dit jaar middels een live-stream op https://www.jongeondernemersprijs.nl/ met leuke gasten zoals Arjen Lubach. Na de halve finale en de afronding van een intensief traject zal de vakjury bepalen wie de felbegeerde titel dit jaar heeft verdiend. De drie kansmakers zijn Jeroen Frank Poelsma van Remarketed BV uit Leek, Wietse Elzinga van Elzinga van der Krieke BV uit Drachten en Marissa de Boer van SusPhos BV uit Balk.



Eerder dit jaar heeft de vakjury uit de vele inzendingen van de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2020 acht ondernemingen genomineerd voor de halve finale. De halvefinalisten hebben een traject afgelegd die bestond uit een dag met diverse activiteiten, waaronder een non-verbale presentatie workshop. De dag werd afgesloten met de ‘Shark Tank’, waarbij de halvefinalisten hun bedrijf moesten pitchen en te maken kregen met een kritisch vragenvuur van de 5-koppige vakjury.



Uit de acht halvefinalisten koos de jury drie finalisten die in de volgende en huidige fase van het JOP-traject terecht kwamen. In dit traject komt een onafhankelijke scangroep de finalisten doorlichten en geven zij tips over verschillende onderdelen van ondernemerschap. De jury zal tot slot een bezoek brengen aan de drie finalisten om vervolgens op donderdagavond 26 november 2020 bekend te maken wie de winnaar is van dit jaar.



De winnaar wint dit jaar een exclusieve masterclass t.w.v € 4.000,00, een lidmaatschap van JNO, investeringsadviestraject van Flinc en een advertentietegoed bij NoordZ. Daarnaast genieten de (halve) finalisten gedurende het traject al van de extensieve JOP marketingcampagnes, het grote netwerk en de tips en tricks van de vakjury.



De Jonge Ondernemersprijs van het Noorden geeft elk jaar jonge succesvolle ondernemers een podium in heel Noord-Nederland. In deze tijd van totale disruptie zijn jonge ondernemers meer dan ooit van groot belang. Zij snappen wat er nodig is om de vereiste stap voorwaarts te zetten en vanuit hun creativiteit en innovatiekracht zijn zij in staat om blijvende verdienmodellen te realiseren die economische groei en werkgelegenheid met zich meebrengen. De inschrijving voor 2021 is inmiddels geopend en kan via www.jongeondernemersprijs.nl