Nederlandse en Afrikaanse jongeren sparren met elkaar voor #Zerohunger

Ede, 16 oktober 2018



Nederlandse en Afrikaanse jongeren sparren in Ede met elkaar voor #Zerohunger



Wereldvoedseldag - #Zero Hunger



Het contrast is groot; in sommige delen van de wereld is overgewicht een groot probleem, in andere delen hebben mensen niet voldoende voedsel om van te leven. Vandaag op Wereldvoedseldag kwamen in Ede Nederlandse en Afrikaanse jongeren en vertegenwoordigers van overheid en agrifood-sector samen om te sparren over oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen.



De #Zerohunger - Young Summits geven jongeren een logische plek om hun ideeën en kijk op de wereld met elkaar kunnen delen. Tijdens de dag spraken jongeren met elkaar en met Nederlandse en Afrikaanse vertegenwoordigers van overheid en de agrifood-sector. Ook hebben zij hun ideeën gepitched over hoe we kunnen omgaan met voedselvraagstukken.



Via een live stream op sociale media en met het online game-based learning platform Kahoot was het voor jongeren over de hele wereld mogelijk deel te nemen aan de dialoog. Het tegelijk betrekken van jongeren uit verschillende werelddelen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor wereldwijde voedselvraagstukken op deze schaal is uniek in Nederland De 70 studenten zijn van diverse scholen (Van Hall Larenstein Leeuwarden, HAS Den Bosch, Aeres Onderwijsgroep Ede en Almere, Marnix College Ede en Het Streek VMBO uit Ede).



Welke thema’s staan centraal?



Het hoofthema van het event was ‘hoe realiseren we voedselzekerheid in Afrika.’ Welke rol speelt Europa hierin? Hoe kunnen wij als individu bijdragen? Welke rol spelen circulaire landbouw en korte ketens in dit vraagstuk? Kortom: wat zijn de belangrijkste knoppen om aan te draaien?



Wat gebeurt er met de uitkomsten?



Een groep studenten van de Wageningen University & Research (WUR) werkt de uitkomsten van de dag uit en presenteert deze aan de Taskforce for Rural Africa (initiatief van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie) en aan Hans Hoogeveen, permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO. Naar aanleiding van het event wil Hoogeveen jongeren en hun ideeën de ruimte en podium bieden om deze verder uit te werken. “Het zou geweldig zijn als de praktijkvoorbeelden van vandaag een podium krijgen op de internationale bijeenkomst die die Nederland en de Afrikaanse Unie volgend jaar organiseren.”



Leon Meijer, wethouder Food van de Gemeente Ede sloot de dag af. “Zero Hunger; voldoende gezond voedsel voor iedereen, dat is een mooi streven. In Ede werken we al enkele jaren aan ons voedselbeleid en daar staat gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede centraal. Jongeren spelen hierin een belangrijke rol, zij zijn de toekomst. Daarom vind ik het mooi dat zij nadenken over oplossingen voor onze voedselvraagstukken.”



Internationaal commitment



#Zerohunger - Young Summits is een initiatief van i4Nature en wordt ondersteund door de Gemeente Ede en het World Food Center. Het event wordt ondersteund door maar liefst 15 verschillende nationale en internationale organisaties en hun vertegenwoordigers. Zo sprak Hans Hoogeveen, permanente vertegenwoordiger namens Nederland bij de FAO, de deelnemers van het event live toe vanuit Rome. Mashiri Zvarimwa, lid van de Taskforce for Rural Africa, was de hele dag online aanwezig en nam deel aan discussies.



Wereldvoedseldag



De dag is in 1981 geïnitieerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld te vragen. Vorig jaar organiseerde Ede rond wereldvoedseldag een inhoudelijk food evenement voor consumenten op de Kazerneterrein in Ede.



#zerohunger #WFD1610



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/VNoUeAnOsVc



