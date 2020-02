Meer inclusieve speelplekken dankzij deelnemers VriendenLoterij

Donderdag 6 februari ontving het Gehandicapte Kind tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij een cheque van 534.263 euro. De stichting komt dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij weer een stap dichterbij in haar strijd om meer inclusieve speelplekken in Nederland. Vijftig extra om precies te zijn, met als einddoel een inclusieve speelplek in iedere gemeente.



In Nederland zijn 9 van de 10 speelplekken niet voldoende toegankelijk voor gehandicapte kinderen. Hierdoor vinden zij veel moeilijker aansluiting bij hun leeftijdsgenootjes in de buurt. En dan ligt eenzaamheid al snel op de loer. Daarom zet het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zich ook dit jaar weer samen met partners als de Vriendenloterij in voor meer speelplekken waar kinderen met én zonder handicap samen kunnen spelen.



Geen kind zonder vriendjes



Het grootste probleem voor kinderen met een handicap is vaak niet hun beperking, maar hun eenzaamheid. Het Gehandicapte Kind zet dit probleem op de kaart en pakt het aan. Want bijna niets is eenzamer dan anderen plezier te zien maken zonder mee te kunnen doen. En dat geldt voor meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Veel plaatsen waar andere kinderen elkaar ontmoeten, vrienden maken, samen spelen en sporten, zijn voor hen niet toegankelijk. Juist door samen te spelen, leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Daarom is de missie van het Gehandicapte Kind: geen kind zonder vriendjes.



Activiteiten



Het Gehandicapte Kind is vastberaden om een einde te maken aan die eenzaamheid. Niet alleen door toegankelijke speelplekken, maar ook door de introductie van aangepaste sporten als RaceRunning en Framevoetbal bij een gewone sportclub. En omdat school misschien wel de belangrijkste plek is om vriendjes te maken: door aangepaste klassen op te richten op gewone basisscholen in de buurt. Zo maakt het Gehandicapte Kind jaarlijks diverse projecten mogelijk, dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers een deelnemers van de VriendenLoterij.