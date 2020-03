Nieuwe Corona app speciaal voor chronisch zieken en ouderen

Vanaf dit weekeinde is een nieuwe app voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte te downloaden bij Google of Apple. Vandaag is de voorinschrijving gestart op de website met de naam van de app: coronaz.nl. Met de gratis app kan iedere burger zelf zien of symptomen reden voor actie geven. De ontwikkelaar laat mondjesmaat nieuwe gebruikers toe, maar mensen uit de doelgroep komen als eerste aan de beurt.



De basis van de Coronaz app vormen de vier kleurzones: van groen (niets aan de hand), via geel (wees waakzaam), tot oranje (bel uw huisarts) en rood (neem onmiddellijk contact op met een zorgverlener). De app houdt rekening met de actuele adviezen van het RIVM, maar vraagt ook naar andere symptomen die regelmatig bij Corona patiënten voorkomen.



Gebruikers van de gratis app kunnen met een machtigingscode familieleden verbinden. Zij kunnen zo op afstand meekijken of hun naaste het goed maakt, dan wel hulp nodig heeft.



Oscar van Dijk, directeur Medicine Men: “Er waren twee uitgangspunten bij de ontwikkeling van Coronaz: zelfredzaamheid van de gebruiker door directe adviezen, en verlichting voor ziekenhuizen en huisartsen door de noodzaak van telemonitoring weg te nemen. Ik denk dat dat heel goed gelukt is.”.



Ontwikkelpartner Machine2Learn, een spin-off van de A.I. faculteit van de Radboud universiteit is een van de partijen die in een later stadium de data gaat gebruiken om de relatie tussen symptomen en ziekte-uitkomsten te onderzoeken. Het adviesalgoritme van Coronaz verbetert zo, maar het onderzoek kan ook helpen om de behandeling van de ziekte te verbeteren.



Over Medicine Men



Medicine Men uit Abcoude is ontwikkelaar van het Emma Connected Care platform voor mensen met chronische ziektes. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen, zoals het Digitale Longaanvalactieplan voor COPD patienten. Medicine Men werkt samen met o.a. UMC Utrecht, Amsterdam UMC, Leiden UMC, Bravis ziekenhuis en vele huisartsenpraktijken. www.medicinemen.nl