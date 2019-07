Realisatie 60 flexibele wooneenheden project New Harlem van start

Aan de Schalkwijkerstraat in Haarlem begint Hoorne Vastgoed met de realisatie van het project New Harlem. Dat omvat 60 woningen in het middel dure huursegment. Deze vorm van huisvesting is primair gericht op jongeren voor wie kopen in de huidige markt nog niet haalbaar is en die hechten aan flexibiliteit. In Haarlem bestaat een groot tekort aan middel dure huurwoningen. New Harlem voorziet in dit segment met woningen die te huur zijn vanaf circa 720 tot 950 euro per maand. De sloop van oudbouw is reeds gestart en na de zomer gaan de eerste palen de grond in. New Harlem is naar verwachting in het najaar van 2020 gereed en krijgt diverse collectieve voorzieningen.



Het vlakbij het Spaarne en centrum van Haarlem gesitueerde project wordt op basis van een eigentijds hofjesconcept met binnenterrein uitgewerkt. Behalve collectieve voorzieningen zoals wasmachines, drogers, elektrische deelauto’s, een fietsenberging en een warmtepomp komen er gedeelde werkplekken/woonkamers en een gezamenlijk binnenterrein. Dankzij het gebruik van warmtelussen in de bodem wordt de energieopwekking van New Haarlem duurzaam en hoeft geen aardgas te worden gebruikt.



De wooneenheden worden in twee tegenover elkaar staande gebouwen gesitueerd en lopen in oppervlakte uiteen van 30 tot 60 m². Dankzij de efficiënte indeling van de woningen is er ruimte voor zowel een woon- als slaapgedeelte.



Het samen delen en gebruiken van voorzieningen ligt ten grondslag aan het niet eerder in Haarlem toegepaste concept. De naam New Harlem verwijst naar het pakhuisachtige, bijna industriële uiterlijk van woonblokken in New York. Het project is ontworpen door BOP architecten uit Haarlem.



Informatie over het project aan de rand van hartje Haarlem is te vinden op www.woneninnewharlem.nl