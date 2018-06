Kapotte camera’s in bus: belager chauffeur nog vrij

Hij werd met de dood bedreigd, zijn duim werd bij een worsteling op een akelige manier gebroken, en hij kreeg ook nog eens rake klappen in het gezicht. Een buschauffeur uit Amersfoort worstelt nu al maanden met de gevolgen van een aanval in lijn 80, afgelopen maart. Hij zit nog steeds ziek thuis, zijn contract wordt misschien niet verlengd en de dader is nog spoorloos.



"Een dramatisch resultaat van een nachtdienst draaien. Geweld in bussen komt steeds vaker voor, maar werkgevers lijken maar weinig moeite te doen hun werknemers te beschermen", stelt Steffy Roos du Maine van JBL&G, https://www.juridischbureauletselschade.nl het letselschadekantoor dat de zaak van de chauffeur behandelt. Vervoermaatschappij Keolis is als werkgever aansprakelijk gesteld voor het letsel en de gevolgen daarvan. "Het is zorgelijk hoe werkgevers in deze branche omspringen met hun chauffeurs. Ze krijgen geen veiligheidsinstructies, er wordt niet gezegd hoe ze moeten handelen bij geweld en overvallen, en als je niet oppast is het letsel dat je oploopt bij een rit ook nog je eigen schuld. Terwijl ze zelf nog niet de simpelste maatregelen nemen om de veiligheid aan boord te waarborgen, zoals bijvoorbeeld zorgen voor werkende camera's."



Doordat het camerasysteem in de Keolis-bus van Woudenberg naar Amersfoort defect was – volgens onderzoekers al sinds december 2017 – is de politie na drie maanden nog steeds op zoek naar de dader. Die maakte deel uit van een groepje mannen dat in de nacht van 3 op 4 maart in Leusden in de bus was gestapt en alcohol aan het drinken was. Er kwam onenigheid met één van hen toen de chauffeur duidelijk maakte dat dat niet was toegestaan. Bij de Boreelstraat in Amersfoort stopte hij zelfs, maar toen ontstond een handgemeen met de ruziezoeker. In een poging zichzelf te verdedigen liep de chauffeur zowel een gecompliceerde breuk van zijn duim als ernstig band- en peesletsel van zijn hand op. Zijn belager ging er ten slotte lopend vandoor, nadat hij de chauffeur ook nog eens in het gezicht had geslagen en met de dood had bedreigd.



Aan de klappen in het gezicht hield de chauffeur een gekneusde kaak, een bloedneus en een blauw oog over. Hij heeft sinds de aanval niet kunnen werken en moet misschien nog aan zijn hand worden geopereerd. De grote vraag is dan ook of zijn tijdelijke contract wel wordt verlengd. Door de doodsbedreigingen van zijn belager slaapt hij nog steeds erg slecht en staat hij onder psychische behandeling.



De politie Amersfoort zoekt nog naar meer duidelijkheid over de mishandeling, op 4 maart rond 1 uur ’s nachts, en roept getuigen op zich te melden met meer informatie. Daar is nog steeds goede hoop op: ondanks dat de camera’s van de bus zelf defect waren, zou een passagier met zijn telefoon opnames hebben gemaakt.



De 53-jarige buschauffeur heeft Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht https://www.juridischbureauletselschade.nl in Amsterdam in de arm genomen om zijn belangen als slachtoffer te vertegenwoordigen, en te zijner tijd schadevergoeding en smartengeld te kunnen claimen. Ook bij het letselschadekantoor kunnen eventuele getuigen zich melden.



Over JBL&G: Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht is een letselschadekantoor dat zich onderscheidt door zijn jarenlange ervaring in het succesvol claimen van letselschades en de persoonlijke behandeling van zijn cliënten. JBL&G werkt uitsluitend voor slachtoffers.



Foto: Steffy Roos du Maine van JBL&G: 'Zorgelijk hoe werkgevers in de vervoersbranche omspringen met hun chauffeurs.' Foto: Marcel Jurian de Jong