De energierekening stijgt hard. Veel harder dan eerder voorspeld door het kabinet. “Dit is een klap voor mensen met een kleine beurs. Waaronder ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen. Hun koopkracht loopt al jaren terug”, stelt directeur Manon Vanderkaa. KBO-PCOB wil koopkrachtverbetering voor senioren. Dus geen hogere rekening voor wie dat niet kan betalen. Hoog tijd voor een meldpunt.



Wat betekent de stijgende energierekening voor senioren? Vanaf vandaag kunnen zij hun ervaring delen op het Meldpunt Energielasten Senioren.



Wie ouder wordt, geeft vaak meer uit aan stookkosten. Een stijging van de energielasten hakt er bij senioren dus harder in. Twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: ouderen wonen vaker in verouderde en slecht geïsoleerde huizen en senioren hebben het door medische oorzaken, denk aan een hoge bloeddruk of langzamere bloedcirculatie, vaker kouder.



Veel senioren maken zich zorgen over de vraag wie de kosten voor duurzame energie gaat betalen. Prijzen voor energie stegen al in 2018 en stijgen verder in 2019. De energierekening valt volgens het CBS gemiddeld 334 euro hoger uit. Onrust hierover groeide nadat bleek dat het kabinet verouderde gegevens gebruikte bij het voorspellen van de energierekening in 2019.



Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB wil koopkrachtverbetering, dus geen hogere rekening voor wie dat niet kan betalen. Klimaat en energie staan volop in de belangstelling. De betaalbaarheid van de energietransitie is daarbij een belangrijk thema.”



KBO-PCOB vindt duurzaamheid belangrijk, vanuit de zorg voor de leefomgeving en de volgende generaties. “Daarbij vragen we nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van maatregelen. Het leeuwendeel daarvan zou niet bij de huishoudens moeten liggen. We hebben daarbij vooral aandacht voor mensen met een lager inkomen. Denk aan mensen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen, zeker als ze een oudere eigen woning hebben met hoge stookkosten, of een huurwoning met sterk stijgende woonlasten. Senioren mogen niet opnieuw kind van de rekening worden!”



Het Meldpunt is geopend op www.energielastensenioren.nl



Wie niet digitaal vaardig is, kan bellen met de KBO-PCOB Servicetelefoon. Van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, via telefoonnummer 030 - 340 06 55.