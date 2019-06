LiveAdvize, direct advies voor ondernemers van betrouwbare adviseurs

Vandaag, dinsdag 18 juni 2019 gaat www.liveadvize.nl online. LiveAdvize is een nieuw digitaal platform dat ondernemers op eenvoudige en laagdrempelige wijze online in contact brengt met zakelijke adviseurs. LiveAdvize komt vandaag ook beschikbaar op MissetHoreca zodat vanaf vandaag alle horecaondernemers in Nederland direct kunnen worden geholpen bij al hun zakelijke vraagstukken.



Op LiveAdvize.nl en op de websites waarmee LiveAdvize samenwerkt kunnen ondernemers laagdrempelig hun vragen stellen via een online chatservice. LiveAdvize maakt automatisch de match met de adviseur met de best passende expertise. Daarnaast kunnen ondernemers de LiveAdvize-gids raadplegen om zelf een adviseur naar keuze te benaderen.



De gids en contactfuncties van LiveAdvize bieden kansen voor adviseurs om hun clientèle uit te breiden. Zowel via de gids als via de vraag- en antwoordservice vergroot LiveAdvize hun zichtbaarheid en de mogelijkheid om hun diensten exact dáár aan te bieden waar veel ondernemers aanwezig zijn. Zoals op vakportals en websites van brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden.



Adviseurs kunnen zich eenvoudig aanmelden via de LiveAdvize-expertapplicatie. Ze staan dan meteen in contact met relevante ondernemers die de potentie hebben om hun klant te worden. Zo veel en zo vaak zij willen, en wanneer het hen uitkomt, kunnen de adviseurs ondernemersvragen beantwoorden. Ze kiezen zelf de diensten die ze willen aanbieden en de kanalen waarop ze actief willen zijn.



LiveAdvize fungeert als een eigentijdse kennisgedreven matching engine tussen ondernemers en zakelijk adviseurs. Slimme technologie en applicaties maken het mogelijk om met persoonlijk advies de perfecte match te maken en geeft daarmee zakelijk adviseurs een positie in de snel opkomende wereld van Fintech en op artificial intelligence gebaseerde kennisoplossingen in alle adviessectoren.



Samenwerking Vakmedianet voor bereik onder honderdduizenden ondernemers

In nauwe samenwerking met uitgeverij Vakmedianet wordt LiveAdvize komend jaar in acht Vakmedianet-websites co-branded geïntegreerd – waaronder missethoreca.nl en cobouw.nl. Daarmee heeft LiveAdvize naar verwachting eind 2019 gericht bereik gerealiseerd onder 400.000 ondernemers.



“Via de koppeling met LiveAdvize maken wij onze vakinformatie nog waardevoller voor de professional. Bij artikelen op onze websites kunnen professionals in een LiveAdvize-chatbox eenvoudig hun specifieke vraag stellen en chatten dan in no-time met een adviseur voor een direct antwoord of een vervolgafspraak.” - Ruud Bakker, CEO Vakmedianet



Samenwerking brancheorganisatie Adfiz voor de positie van adviseurs op digitale platformen



Sinds eind november denken en doen leden van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, mee in een pilot met LiveAdvize.



“LiveAdvize geeft adviseurs een stevige plek op digitale platformen die voor ondernemers steeds belangrijker worden. Het past goed binnen onze innovatieprogramma om hier actief mee te experimenteren.” – Joerie van Looij, Hoofd communicatie, Adfiz.



Samenwerking met adviesorganisaties

LiveAdvize werkt aan een breed en dekkend aanbod van adviseurs op alle voor ondernemers relevante adviesgebieden, van bedrijfsverzekeringen tot juridische en fiscale vraagstukken en van HR--vraagstukken tot bedrijfsfinanciering. Inmiddels hebben enkele tientallen adviesorganisaties zich bij LiveAdvize aangemeld. Credion, de innovatieve dienstverlener in bedrijfsfinanciering, was daarbij als één van de eerste adviesorganisaties van de partij.



“Via LiveAdvize is het voor ondernemers mogelijk op een laagdrempelige manier in contact te komen met professionals. Als landelijke adviesorganisatie voor bedrijfsfinancieringen met ruim 50 vestigingen is Credion natuurlijk al goed regionaal bereikbaar. Nu door de samenwerking met LiveAdvize verbetert dit verder op een efficiënte manier voor de ondernemer die op zoek is naar de beste bedrijfsfinancieringsoplossing”. Nadine Nijenhuis – Marketingadviseur Credion



Website: https://www.liveadvize.nl/



Via de uitleganimatie krijgt u nadere toelichting op de werking van het concept http://platform.vixyvideo.com/tiny/z4lws