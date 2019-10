Persuitnodiging [ONDER EMBARGO] - Jim Bakkum gaat naakt voor Smaakt

Persuitnodiging



Graag nodigen wij jullie uit voor een event op dinsdag 29 oktober om 12:00 uur op het Stationsplein in Utrecht. Op dit tijdstip zal er een grootschalige flashmob plaatsvinden onder begeleiding van Jim Bakkum.



De flashmob wordt ingezet als lancering van de landelijke Smaakt ‘Eat Clean’ campagne, waar Bakkum het gezicht van is.



Nadien is er voor de pers ruimte (na aanmelding via onderstaande contactgegevens, let op: slechts enkele plekken beschikbaar) om een interview af te nemen met Jim Bakkum en andere betrokkenen bij de campagne.



Datum: dinsdag 29 oktober om 12:00 uur (pers om 11:30 uur aanwezig)



Locatie: Stationsplein in Utrecht (verzamellocatie pers is restaurant Vapiano, Stationsplein 4)



Bekijk voor aanvullende informatie over de Smaakt Eat Clean campagne en de samenwerking met Jim Bakkum het persbericht (onder embargo) in de bijlage.



Let op: om het verrassingseffect te garanderen, zijn deze uitnodiging, het persbericht in de bijlage en de afbeelding en Behind the Scenes video van de campagne onder embargo.



Tijdens de flashmob worden filmopnames gemaakt, in verband met de voorbereidingen hiervan willen we pers vragen om minimaal 30 minuten voor aanvang van de flashmob aanwezig en geïnstalleerd te zijn. Restaurant Vapiano ligt aan het Stationsplein op de 1e verdieping en beschikt over een dakterras vanwaar het mogelijk is om filmopnames te maken.