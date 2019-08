De Gijzeling van Firma Mes wegens succes verlengd

Vanaf 30 augustus speelt Firma MES de nieuwe documentairevoorstelling De Gijzeling over de vergeten vijfdaagse terreurdaad die 45 jaar geleden plaatsvond in Den Haag. Een gijzeling van vijf dagen met drie Japanse terroristen, elf gijzelaars, een miljoen dollar gevraagd losgeld, een Boeing 707, een politieke rel, neergeschoten agenten en een piloot die volksheld werd. Wegens grote belangstelling is de speelperiode al voor de première verlengd met een extra week. Van vrijdag 30 augustus t/m zaterdag 28 september is deze unieke theaterervaring exclusief te zien in de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag.



Vrijdag 13 september 1974, Den Haag. Vijf dagen voor Prinsjesdag dringen drie leden van het Japanse Rode Leger de Franse ambassade binnen en gijzelen elf mensen, waaronder de Franse ambassadeur. Vijf dagen lang verandert het Korte Voorhout in een afgesloten niemandsland. De gijzelnemers eisen de vrijlating van een in Parijs gearresteerde kameraad, een miljoen dollar en een Franse Boeing 707 om in te ontsnappen.



September 2019, 45 jaar later

Firma MES vertelt het verhaal van de mensen achter deze ingrijpende gebeurtenis in een unieke theaterervaring. Het verhaal van de 21-jarige agent die in haar rug werd geschoten, van de besnorde piloot die een volksheld werd, van politici in ethische dilemma’s, van de beheerste Japanse onderhandelaar, en natuurlijk van de gijzelaars en gijzelnemers, waarvan er één nog altijd voortvluchtig is. Dit toont Firma MES op een unieke locatie: de voormalige Amerikaanse ambassade, waar destijds het crisiscentrum was en hulpdiensten samenkwamen. Op een steenworp afstand van de plek waar de gijzeling plaatsvond. De voorstelling wordt gemaakt en gespeeld door Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers, Lindertje Mans en Thomas Schoots.



10 jaar Firma MES

Theatergroep Firma MES komt uit Den Haag en bestaat dit jaar 10 jaar. Eerder maakten ze onder andere de bejubelde documentairevoorstelling RISHI, over de noodlottige dood van Rishi Chandrikasing op station Hollands Spoor. Daarnaast maakten zij in juni de voorstelling TECH, de Volkskrant hierover: “Firma MES is een van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse theaterwereld.” ★★★★



Exclusief te zien in Den Haag - september 2019

vr 30 & za 31 augustus: 19.00u, try-out



wo 4 t/m do 5 september:19:00u & 21:00u, try-out



vr 6 september: 19:00u & 21:00u première



za 7 september: 19:00u & 21:00u



wo 11 t/m za 14 september: 19:00u & 21:00u



di 17 t/m za 21 september: 19:00u & 21:00u



Wo 25 t/m za 28 september: 19:00 & 21:00 uur extra voorstellingen



Te zien in de Voormalige Amerikaanse ambassade. Adres Lange Voorhout 102, Den Haag. Extra informatie en kaarten vanaf €11,50 via www.hnt.nl/gijzeling.