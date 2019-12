Kasper van Kooten en zijn partner uit elkaar

Kasper van Kooten en zijn vrouw Lisa zijn niet meer samen. Dit laat het management van de cabaretier weten. Na een relatie van negen jaar ging het stel onlangs in goede harmonie uit elkaar. Ze hebben er voor hun gevoel alles aan gedaan om de relatie te herstellen, maar blijken uiteindelijk te ver uiteen gegroeid te zijn.



De zorg voor hun vierjarige dochter blijven ze delen met een volledig co-ouderschap. Van Kooten zegt het de moeilijkste beslissing uit zijn leven te vinden, voor zichzelf, voor zijn partner, maar vooral voor hun kind. “Een zachte landing in een nieuwe situatie is nu het allerbelangrijkst voor haar", zo meldt hij, "Daar werken wij samen keihard aan”.



Kasper prijst Lisa en zichzelf dat de twee ondanks dit verdriet goed blijven communiceren en samen beslissingen nemen. Verder hoopt het gezin om in deze moeilijke tijd met rust gelaten te worden en wensen zij iedereen het gezonde, gezegende en gelukkige nieuwjaar toe waar ze zelf ook naar uitzien.