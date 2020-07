Beveiligingsexperts waarschuwen voor TikTok: verwijder deze app

Beveiligingsexperts en pedagogisch professionals doen een dringende oproep TikTok te verwijderen van de smartphone. Een analyse van VPNgids.nl in samenwerking met verscheidene veiligheidsexperts en pedagogisch professionals integreert de meest recente inzichten en privacyrisico's van TikTok.



Massale dataverzameling door TikTok



Middels reverse-engineering hebben onafhankelijke appbouwers achterhaald op welke schaal en wijze TikTok data verzamelt over gebruikers. Hackersgroepering Anonymous haalt de bevindingen aan en zegt over TikTok:



"TikTok een advertentieplatform noemen is een understatement. TikTok is in feite malware gericht op kinderen. Gebruik TikTok niet. Laat je vrienden en familie het niet gebruiken. Verwijder TikTok nu [...] Als je iemand kent die het gebruikt, leg hen dan uit dat TikTok in essentie malware is die wordt beheerd door de Chinese regering als onderdeel van een massale spionage-operatie."



Uit analyses zou blijken dat de hoeveelheid data die andere social media platformen als Twitter, Facebook en Instagram verzamelen, in het niet valt bij de hoeveelheid gegevens die TikTok registreert van gebruikers.



Met de nieuwe veiligheidswet die onlangs van kracht is geworden in Hong Kong, lijkt China haar invloed verder uit te bouwen en nog meer grip te krijgen op Chinese bedrijven en appbouwers. Gisteren werd onder meer bekend dat de Amerikaanse autoriteiten overwegen Chinese apps als TikTok te verbieden als antwoord op de desbetreffende Chinese veiligheidswet. In december 2019 werd het gebruik van TikTok reeds verboden voor Amerikaanse militairen, omdat de app een 'cyber threat' zou zijn.



Ook oplichting, identiteitsdiefstal, online pesterijen, grooming en seksuele uitbuiting liggen op de loer



Naast de massale dataverzameling en inmenging van de Chinese regering, kent TikTok ook andere substantiële risico's. De app is ongekend populair onder kinderen, maar helaas wordt het platform ook gekenmerkt door oplichting, identiteitsdiefstal, online pesterijen, grooming en seksuele uitbuiting. De Autoriteit Persoonsgegevens doet momenteel onderzoek naar de privacy van kinderen op TikTok. De bevindingen hiervan laten waarschijnlijk nog enige tijd op zich wachten.



De huidige stand van zaken in acht nemend, is het advies van VPNgids.nl om TikTok te verwijderen, in afwachting van additionele onderzoeksbevindingen. VPNgids.nl is een website over online veiligheid, privacy en VPN. De website test onder meer de veiligheid van cybersecurity-tools en online netwerken.



De volledige analyse van TikTok is hier te vinden: https://www.vpngids.nl/privacy/social-media/tiktok...