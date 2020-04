Bel met Guus Meeuwis of Snollebollekes bij Omroep Brabant

Aanstaande vrijdag wordt een bijzondere dag op de radiozender van Omroep Brabant. De zender staat dan in het teken van steun in deze moeilijke tijden. ‘Samen zijn we Brabant’ is het thema. De presentatoren krijgen de hele dag door gezelschap van een heleboel bekende Brabanders die klaar zitten om telefoontjes, apps en mails van de luisteraars te ontvangen. Zo kan het zomaar zijn dat je Guus Meeuwis of Snollebollekes aan de lijn krijgt! Ze draaien muziek op verzoek, om zo eenzame ouderen, bezorgde Brabanders en alle andere luisteraars een hart onder de riem te steken.



"We merken dat er momenteel ontzettend veel radio wordt geluisterd. Het is goed gezelschap voor al die Brabanders die zich sociaal moeten onthouden", vertelt Maarten Kortlever, teamleider radio bij Omroep Brabant . “In deze moeilijke tijden willen wij er voor jou zijn. En daarom wordt het vrijdag een bijzondere dag bij ons op de radio.” De andere gasten die op die dag langs komen zijn Frank Lammers, Bjorn van der Doelen, Jumbo topman Frits van Eerd, Rene Schuurmans, Nicky Opheij, Commissaris van de Koning Wim van de Donk, politicus Thierry Aartsen en John de Bever.



Omroep Brabant houdt uiteraard rekening met alle geldende voorschriften. Zo krijgen alle gasten hun eigen koptelefoons en plopkappen voor op de microfoons. Er mag maar één gast tegelijkertijd in de studio en de afstand met de andere medewerkers is uiteraard ruimer dan 1,5 meter. Op de verdieping van de radiostudio's stellen we éénrichtingsverkeer in zodat alles zo veilig mogelijk verloopt.



Luister vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur naar de radiozender van Omroep Brabant. Midden-Brabant FM 91.9, Noordoost-Brabant FM 95.8, West-Brabant FM 91.0, Zuidoost-Brabant FM 87.6. Wil je een verzoekje indienen of je verhaal kwijt? Ga naar omroepbrabant.nl/radiomakenwesamen, bel of app 0909-1230909 of mail naar radio@omroepbrabant.nl.