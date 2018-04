Onderzoek door Kansspelautoriteit wijst uit:



Bepaalde loot boxes in strijd met kansspelwet



DEN HAAG, 19 april 2018 – Uit onderzoek door de Nederlandse Kansspelautoriteit blijkt dat 4 op de 10 onderzochte loot boxes in strijd zijn met de Wet op de kansspelen (Wok). Dit komt omdat het toeval de inhoud van deze loot boxes bepaalt èn omdat de te winnen prijzen buiten het spel kunnen worden verhandeld: de prijzen hebben economische waarde. Het is verboden om dit soort kansspelen zonder vergunning aan te bieden aan Nederlandse spelers. De nu beschikbare analyses wijzen er bovendien op dat alle onderzochte loot boxes mogelijk verslavend kunnen zijn. Tot deze conclusie komt de Kansspelautoriteit (Ksa) op basis van haar ‘Onderzoek naar loot boxes | Een buit of een last’. Daarom roept de toezichthouder de gamesector op om spellen vóór medio juni aan te passen.



Loot boxes zijn onder de huidige kansspelwetgeving verboden als de te winnen prijzen ook buiten het spel kunnen worden verhandeld. De Kansspelautoriteit roept aanbieders van spellen (games) met loot boxes op om zich te gedragen naar de norm die de Nederlandse wet stelt en hun spellen hierop aan te passen. Vanaf 20 juni 2018 kan de Kansspelautoriteit handhavend optreden tegen aanbieders van kansspelen met loot boxes die zich niet houden aan deze norm.



In november 2017 waarschuwde de Kansspelautoriteit al voor de mogelijke risico’s van loot boxes. Ook de zorgen over loot boxes die de Kansspelautoriteit ontving van gamers, ouders en zorginstellingen vormden aanleiding voor het onderzoek. Wereldwijd buigen verschillende toezichthouders op de kansspelmarkt zich momenteel over het fenomeen loot boxes. De Kansspelautoriteit staat in nauw contact met collega-toezichthouders om gezamenlijk op te treden.



Loot boxes: virtuele schatkistjes



Loot boxes, ook wel ‘crates’, ‘cases’ of ‘packs’ genoemd, zijn een soort schatkistjes met items die in steeds meer digitale games worden ingebouwd. Ze maken een spel mooier en/of gemakkelijker. Loot boxes in games zorgen voor vermenging van kansspelen en behendigheidsspelen. Terwijl bij games de uitkomst van het spel wordt bepaald door behendigheid, wordt bij loot boxes de uitkomst van het spel bepaald door toeval.



Veelal moet een speler betalen voor een loot box. Daarnaast kan de prijs die je kan winnen met loot boxes geld waard zijn. Hierdoor ontstond de vraag of loot boxes zijn toegestaan op grond van de kansspelwetgeving. Ook wilde de Kansspelautoriteit weten of er verslavingsrisico’s verbonden zijn aan het openen van loot boxes.



De nu beschikbare analyses wijzen erop dat alle onderzochte loot boxes mogelijk verslavend kunnen zijn. Qua ontwerp en mechanismen zijn loot boxes vergelijkbaar met gokspelen zoals fruitautomaten en roulette. Er zijn evenwel geen signalen dat loot boxes op grote schaal worden geopend door problematische en verslaafde spelers. Wel worden maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals jongeren, aangezet tot deelname aan kansspelen.



Opzet van onderzoek



Het onderzoek naar loot boxes bestond uit verschillende onderdelen. De wettelijke toelaatbaarheid van loot boxes is onderzocht door de leidraad beoordeling kansspelen te doorlopen. Hiertoe is de werking van 10 geselecteerde loot boxes geanalyseerd, onder andere door ook zelf loot boxes te openen. De Kansspelautoriteit selecteerde de onderzochte spellen op basis van hun populariteit op een veelgebruikt internetplatform dat video’s streamt van spellen en spelers.



Voor het onderzoek naar de verslavingsrisico’s is literatuuronderzoek gedaan en is informatie ingewonnen bij de verslavingszorg en andere experts. Het spel is tevens beoordeeld met een evaluatie-instrument dat eerder is gebruikt om het Nederlandse kansspelaanbod te analyseren.



Oproep aan aanbieders



Van de 10 onderzochte loot boxes zijn 6 niet strijdig met de wet. Er is bij deze spellen niet de mogelijkheid om gewonnen prijzen buiten het spel te verhandelen. Daarmee hebben de goederen geen economische waarde en voldoen deze loot boxes niet aan de definitie van prijs in artikel 1 van de Wok.



De Kansspelautoriteit roept aanbieders van dit soort loot boxes op om de verslavingsgevoelige elementen (‘bijna-winst’ effecten, visuele effecten, mogelijkheid om snel achter elkaar loot boxes te blijven openen en dergelijke) uit de spellen te verwijderen en maatregelen te nemen om kwetsbare groepen uit te sluiten dan wel om aan te tonen dat de aangeboden loot boxes ongevaarlijk zijn.



De toezichthouder heeft tot op heden niet vast kunnen stellen dat aanbieders van de spellen beheersmaatregelen nemen om kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, uit te sluiten en verslaving tegen te gaan. De Kansspelautoriteit stelt de bescherming van kwetsbare groepen voorop, zoals minderjarigen.



Veilig spelen op eerlijke markt



De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.