Eenzaamheid staat centraal tijdens Eenzaamheid is HOT

De kranten staan vol over het actuele maatschappelijke probleem: eenzaamheid. Daarom organiseert Het Nationale Theater op maandag 18 maart om 20.15 uur een speciale avond met aandacht voor dit onderwerp in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. "Eenzaamheid is HOT geeft inzicht in wat eenzaamheid is en biedt verschillende mogelijkheden om ermee om te gaan." aldus programmamaker Paul Slangen van Het Nationale Theater



Harpiste Lavinia Meijer speelt haar mooiste liedjes, waaronder een duet met punklegende Iggy Pop. Professor en eenzaamheidsdeskundige Eric Schoenmakersvertelt ons wat eenzaamheid nou precies is. Gedragsbioloog Patrick van Veen neemt ons mee naar eenzaamheidbestrijding bij natuurvolkeren en apenstammen. Hans Dorresteijn laat ons lachen om ellende met zijn eigen teksten en liedjes. Mark Rietman, Betty Schuurman en Hein van der Heijden van Het Nationale Theater dragen gedichten voor van Levi Weemoedt. Zeezeiler en filosoof Henk van de Velde weet door zijn lange zeiltochten als geen ander hoe eenzaamheid voelt.



HOT speelt in op actualiteit



Want één keer in de drie maanden willen we een avond maken waar alles kan. Willen we experimenteren en nieuwe ideeën uitproberen. Eén van de centrale doelstellingen van de HOT is om aan te haken op actuele maatschappelijke problemen. Blijkens alle aandacht die er voor is in de pers, maar ook in de politiek, is eenzaamheid een prangend maatschappelijk probleem dat voor veel ophef zorgt.



Eerdere edities zijn hartstikke HOT



In Marokkanen zijn HOT bijvoorbeeld, kookte een Marokkaanse kok op het podium. In Den Haag is HOT zongen bekende Hagenezen als Wim Deetman, Tommie Beugelsdijk, Valika Smeulders en John van Zweeden uit volle borst ‘O, o Den Haag’. En in Optimisme is HOT stonden jongeren op het toneel die moeilijk aan de bak komen Zij vertelden hoe ze opgebloeid zijn door op de Haagse Markt te werken.



Meer informatie



Eenzaamheid is HOT speelt op maandag 18 maart om 20:15 uur in De Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag. Een kaartje kost €10 euro en is te bestellen via www.hnt.nl/eenzaamheid of via 088 3565356 (ma - za 12.00 tot 18.00 uur).