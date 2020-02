Friezen ontvangen meeste valentijnskaarten



Inwoners van Friesland kunnen hun hart ophalen met Valentijnsdag. Volgens kaartenwebshop Kaartje2go.nl hebben Friezen namelijk de meeste kans op een valentijnskaart. Ook Drenten en Groningers maken veel kans om een liefdevol kaartje op de deurmat te vinden. In de noordelijke provincies floreert de liefde dus op 14 februari. De kaartenwebshop deed onderzoek onder alle bestelde valentijnskaarten van de afgelopen 2 jaar.



Het meest romantisch blijken Noord-Hollanders, want zij versturen de meeste valentijnskaarten. Friesland en Groningen staan op plek 2 en 3. Opvallend is dat inwoners van Limburg niet alleen de minste valentijnskaarten ontvangen, maar ook de minste versturen. Noord-Holland en Overijssel maken de top 3 met provincies die de minste valentijnskaartjes ontvangen compleet.



Valentijnskaart krijgen? Strik een Amsterdammer



Mensen die smachten naar een valentijnskaart doen er goed aan om een Amsterdammer te strikken voor Valentijnsdag. Volgens Kaartje2go versturen inwoners van Amsterdam gemiddeld de meeste valentijnskaarten van alle steden. Ook Winsummers en Gorkummers maken anderen massaal blij met een kaartje. Opvallend is dat Maastricht, al vaak uitgeroepen tot meest romantische stad, niet in de top 3 voorkomt. Inwoners van Dodewaard krijgen de meeste kaartjes op 14 februari.



Vrouwen romantischer dan mannen



Net als vorig jaar lijken vrouwen romantischer dan mannen. 84% van de verstuurders is namelijk vrouw. Verder is bijna een kwart van de liefdesverspreiders tussen de 35 en 44 jaar. 8% van de verstuurders pakt trouwens extra uit met een supergrote kaart. Er wordt ook graag een cadeau bij een valentijnskaartje gestuurd, zoals chocola, champagne en bier.



Kaartenwebshop Kaartje2go



Kaartje2go is met 10 miljoen verstuurde kaarten per jaar de grootste kaartenwebshop van Nederland. Het bedrijf is opgericht in 2006 en verkoopt onder andere verjaardagskaarten, geboortekaartjes, valentijnskaarten en cadeaus. In 2019 ontving Kaartje2go een Shopping Award in de categorie Cadeaus. Het valentijnsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek van de kaartenwebshop.