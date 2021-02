Zorggroep Noorderboog kiest Fierit als ECD in de cloud

Zorggroep Noorderboog heeft gekozen voor Fierit as a Service. Na een razendsnelle implementatie van nog geen twee maanden is de organisatie succesvol live gegaan in de nieuwe cloud omgeving. Marjolein Holterman-Rorije, Hoofd Informatie-, Kwaliteit- en Procesmanagement: “Door ons ECD naar de cloud te brengen krijgen onze IT’ers meer tijd om zich te richten op zorgtechnologische innovaties.”



Voorbereid op technologische innovaties



Holterman-Rorije: “Binnen onze zorggroep hebben we een echte cloud strategie. Eind 2020 wilden we ons gehele applicatie landschap in de cloud hebben. Daarmee zijn we veel flexibeler, kunnen we gemakkelijker op- en afschalen en zijn we beter voorbereid op technologische innovaties, zoals AI, domotica, IoT en blockchain.



De ontwikkelingen en de toename van data gaan hard en je ziet dat onze beheerders tijd te kort komen om al die nieuwe technologieën te omarmen. Door ons ECD naar de cloud te brengen krijgen onze IT-ers meer tijd om zich te richten op die innovaties.



Ook biedt het ECD Fierit veel continuïteit: we hebben nooit meer volgelopen schijven en trage systemen en we krijgen nu 24/7 ondersteuning en snelle responstijden.



Soepele livegang naar Fierit



De livegang is heel goed verlopen. Het team van Tenzinger heeft zich voor 100% ingezet. De samenwerking was heel prettig en we zijn heel tevreden over de snelheid waarmee onze medewerkers weer aan de slag konden. Tenzinger heeft in dit proces goed met ons mee gedacht en oplossingen aangedragen, ook bij problemen die buiten hun eigen verantwoordelijkheid lagen. Het project ging super!



Wijkverpleging



Om de doorstroom van cliënten binnen onze organisatie (het zorgpad) beter te ondersteunen willen we onze wijkverpleging ook onderbrengen bij Fierit. Zowel onze intramurale- als extramurale afdeling kan dan werken volgens het Mikzo. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede, creëert meer synergie binnen de organisatie en werkt kostenbesparend.”



Bundelen van onze krachten



Olav van de Reijken, Director Commercial & Business Innovations van Tenzinger: “Deze snelle livegang is het succesvolle gevolg van een krachtige projectuitvoer en met een goede samenwerking tussen Noorderboog en Tenzinger. Door het bundelen van onze krachten hebben we het project zorgeloos uit kunnen voeren, waar we Noorderboog een toekomstbestendig ECD uit de cloud hebben geleverd.”



Over Zorgroep Noorderboog



Noorderboog biedt professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor alle ouderen en iedereen met ouderenproblematiek. Noorderboog heeft achttien verpleeghuizen en woonzorgcentra in Zuidwest-Drenthe en Noordwest Overijssel.



Over Tenzinger



In de care - ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ - is Tenzinger een bepalende speler bij het optimaliseren van de zorg. Met cloud-gebaseerde ECD’s, portalen, apps en dienstverlening digitaliseert Tenzinger zorgprocessen en administratieve processen en maakt die efficiënt. Tenzinger verzamelt en verrijkt de data die in haar systemen wordt verwerkt; hiermee ondersteunt Tenzinger in toenemende mate beslissingen van (zorg)professionals en cliënten. Tenzinger heeft vestigingen in Utrecht, Sliedrecht en Hengelo en er werken ruim 310 medewerkers.