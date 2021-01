FinOps introduceert software die klantenportefeuilles actief en continu beheert

Financieel expert FinOps heeft software ontwikkeld die laat zien hoe en hoeveel geld kan worden bespaard door de consument. De programmatuur en applicaties bieden directe en concrete oplossingen om het financiële keuzegedrag van consumenten op een positieve manier te beïnvloeden. De software is ontwikkeld, omdat veel consumenten maandelijks geld laten liggen.



De intermediair kan met deze nieuwe software makkelijk de bestaande consumentendata omzetten in diverse financiële keuzes. Een lagere rentelast op de hypotheek, het aflopen van de vaste renteperiode, Lagere ORV (overlijdensrisico) lasten, andere voorwaarden bij een andere geldverstrekker; een aantal voorbeelden van de financiële voordelen die te behalen zijn. Met de software die FinOps heeft ontwikkeld is in één oogopslag te zien waar geld kan worden bespaard.



Directeur van FinOps is Ivo Beernink. Hij weet als geen ander hoe complex een klantenbestand kan zijn: ,,Het is onmogelijk om van elke klant continu in de gaten te houden waar er besparingen kunnen worden behaald. Wij hebben hier de juiste software voor gemaakt. Een klantenportefeuille wordt hierdoor direct actief en continu beheerd. Financiële mogelijkheden komen via een simpele melding niet alleen bij de tussenpersoon, maar ook bij de consument binnen. Het is klantoptimalisatie in optima forma, we schudden slapende portefeuilles weer wakker.”



Zorgplicht



Niet alleen worden de financiële mogelijkheden automatisch in kaart gebracht, de software neemt ook een groot deel van de zorgplicht uit handen. De programmatuur zorgt ten eerste voor een actief relatiebeheer tussen de adviseur en de consument. Actuele informatie over markt- en wetswijzigingen worden via het dashboard gecommuniceerd naar de financieel tussenpersoon en de klant, waardoor hier actief achteraan gaan niet meer nodig is.



Over FinOps



FinOps is opgericht door ervaren financieel adviseurs en software developers. De medewerkers gebruiken de laatste technieken in de IT-sector. FinOps heeft voor haar diensten een AFM-vergunning. De AFM verstrekt een vergunning aan bedrijven die zijn getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering.



FinOps werkt vanuit de visie om Nederland weer financieel gezond te maken. Beernink: ,,Op termijn willen wij elk huishouden goede financiële planning aanbieden. Deze software is een stap in de goede richting.”