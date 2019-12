Vuurwerk, niet voor iedereen een feestje

Elk jaar raken tijdens de jaarwisseling bijna twee maal zoveel huisdieren vermist als op andere dagen in december.



Bij honden en katten komen geluiden twee keer zo hard binnen als bij mensen. Ze schrikken van het vuurwerk en raken de weg kwijt. Dat geeft niet alleen veel stress bij deze huisdieren, maar ook bij de baasjes. Geen leuke start van het nieuwe jaar als je dat ingaat met ongerustheid en verdriet om je huisdier.



Stichting Amivedi houdt zich bezig met het registreren van vermiste en gevonden huisdieren. Advies vanuit Amivedi is om vuurwerk alleen af te steken op oudejaarsavond. Doel is om deze boodschap onder de aandacht te brengen en dit kan door de poster te downloaden, afdrukken en voor uw raam te hangen. De poster is te downloaden via de website van https://www.amivedi.nl onder 'actueel'.



Namens de huisdieren van Nederland alvast bedankt.

video: