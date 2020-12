Koliek: poëtische stortvloed van een leven lang denken, ervaren en voelen

Nieuwe regie van Thibaud Delpeut februari 2021 in première in De Paardenkathedraal



Theater Utrecht presenteert komend jaar vanaf februari Koliek, een nieuwe regie van Thibaud Delpeut. Koliek is één van de meest bijzondere teksten die er ooit voor het theater zijn geschreven. De beruchte monoloog van Rainald Goetz heeft niets anders dan ALLES tot onderwerp. Wat is bestaan? Wat is de wereld? Hoe kunnen we leven als we tegelijkertijd het leven proberen te doorgronden. Koliek is in de handen van regisseur Thibaud Delpeut als een eindeloze muzikale en visuele zoom-in op de elementaire deeltjes van wat ‘zijn’ betekent. Het is een intense trip naar de grens van een zwart gat, voorbij tijd en ruimte. Een bizarre reis waarbij ondergaan belangrijker is dan begrijpen. Acteur Titus Muizelaar belichaamt en verklankt met Koliek een tekst die te boek staat als ‘onmogelijk’ en die de speler gegarandeerd tot waanzin drijft. De voorstelling gaat donderdag 18 februari 2021 in première in De Paardenkathedraal in Utrecht en is daar zeven keer te zien. Tournee t/m 2 april 2021.



Ik drink de wereld



Koliek biedt de toeschouwer een man, een ruimte, drank en woorden. Het is een verbale, intense maar ook poëtische stortvloed als het zintuiglijk uittreksel van een leven lang denken, ervaren en voelen. Van bloedstollende inzichten, hersenspinsels en even grote frustraties, met daaronder de immer prangende vraag ‘hoe dit kloteleven te leven’ in een universum dat nooit antwoord geeft. Koliek is een worsteling om de werkelijkheid in woorden te vangen. Elke beschrijving van de werkelijkheid blijkt uiteindelijk ontoereikend. Meer info >>>







Over Rainald Goetz



Koliek is het derde deel van de trilogie ‘Oorlog’ uit 1986 van Rainald Goetz (1954 – München). In alle drie de delen van deze trilogie staat het begrip geweld centraal. In deel 1, Heilige Oorlog, buigt Goetz zich over geweld als historisch gegeven, in Veldslagen over geweld binnen familiestructuren en in Koliek, tot slot, gaat het over het zelfdestructieve geweld van een in al zijn kennis vastgelopen intellectueel. Koliek is te lezen als de partituur van een vleselijk-geestelijke ondergang met een geheel eigen grammatica en semantiek. De romans en toneelstukken van Goetz uit de jaren 80 en 90 behoren tot de bekendste werken uit de Duitse literatuur met voor toneel onder meer de Oorlog-trilogie, De Cataract, Rave en Jeff Koons. Goetz ontving talloze literaire prijzen, waaronder de Georg Büchner-prijs 2015, een van de belangrijkste in de Duitstalige wereld. In Nederland kreeg zijn werk bekendheid bij De Trust van Theu Boermans.



Over Theater Utrecht



Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. We houden de ogen wijd open naar de wereld, reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit alle mogelijke bronnen. Onze makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. www.theaterutrecht.nl



Programma voorjaar 2021



Komend voorjaar zal Theater Utrecht behalve Koliek, nog enkele andere producties spelen: het succesvolle Immens van Casper Vandeputte en Vincent van der Valk wordt in maart en april 2021 hernomen, dit keer voor de grote zaal. Pain Against Fear van Naomi Velissariou toert vanaf januari 2021 (na de lockdown) verder langs de theaters (en festivals) tot aan de zomer van 2021. De tournees van Quake en Zwarte Lente zijn abrupt afgebroken na de lockdown van december. Quake speelt nog tweemaal in februari in Amsterdam, de overige geannuleerde voorstellingen kunnen helaas niet verder verplaatst worden. Voorts zijn we komend voorjaar bezig met onderzoek in het nieuwe Lab van Theater Utrecht en DOX. Hiervoor gaat een open call uit om nieuwe creatieve makers en multidisciplinaire talenten te betrekken. Doel is om samen met hen een aantal nieuwe ideeën te ontwikkelen, onderzoeken en uitwerken. Dit zal resulteren in enkele (kleinschalige) presentaties voor publiek, als eerste aanzet tot de plannen uit ons nieuwe beleidsplan ‘21-‘24.



Credits Koliek: Regie en muziek: Thibaud Delpeut | Spel: Titus Muizelaar | Tekst: Rainald Goetz | Vertaling: Tom Kleijn | Bewerking tekst: Titus Muizelaar | Dramaturgie: Joris van der Meer | Scenografie en kostuumontwerp: Dymph Boss | Lichtontwerp: Yuri Schreuders | Geluidsontwerp: Sander van der Werff