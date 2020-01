Recordaantal bezoekers voor het Koninklijk Paleis Amsterdam in 2019

Het Koninklijk Paleis in Amsterdam ontving in 2019 een ongeëvenaard aantal van 314.833 bezoekers uit binnen- en buitenland, waarvan 47.959 kinderen met gratis toegang. Het Paleis was in 2019 in totaal 255 dagen open voor publiek. Het bijzondere gebouw in het hart van Amsterdam is het officiële ontvangstpaleis van Z.M. Koning Willem-Alexander en daarbuiten zoveel mogelijk opengesteld voor bezoekers. Het Amsterdamse Paleis is daardoor altijd volop in gebruik.



In 2019 had het Koninklijk Paleis een vol publieksprogramma. De tentoonstelling van het Guriev servies werd de eerste maanden van het jaar wegens succes verlengd. In de zomer werd de tentoonstelling Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de gouden eeuw van de cartografie veelvuldig bezocht. Daarnaast maakten de tentoonstelling van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en diverse andere activiteiten 2019 een heel succesvol jaar. Tijdens de Nationale Open Monumentendagen bezichtigden gedurende een weekend ruim 5.000 mensen het Paleis.



Koninklijk Paleis Amsterdam in 2020



Ook in 2020 is het Koninklijk Paleis Amsterdam veelvuldig geopend voor publiek. Kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang. Iedere bezoeker ontvangt een gratis audiotour. Voor families en kinderen zijn er speciale audiotours. Daarnaast biedt het Paleis rondleidingen aan en is er een uitgebreid programma voor scholen. In de zomermaanden staat een tentoonstelling op het programma over de unieke geschiedenis van het gebouw en vanaf het najaar is de jaarlijks terugkerende tentoonstelling van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst te zien.



